我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷

編譯高詣軒／即時報導
烏北古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，當地音樂戲劇院建築受損，至少7人身亡。（美聯社）
烏北古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，當地音樂戲劇院建築受損，至少7人身亡。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，針對烏北古城切爾尼戈夫市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，造成6歲女童在內的7人喪生，烏軍將有回應。20日，俄國稱境內莫斯科和庫斯克市（Kursk）等地已有烏軍無人機來襲。

英媒衛報、路透報導，澤倫斯基20日在結束瑞典行時表示，切爾尼戈夫另有傷者144人，其中15名為孩童。他並批評俄軍日前行動為恐怖攻擊，表示軍方將對此有顯著回應。

切爾尼戈夫位於首都基輔北方約145公里。澤倫斯基表示，俄軍此次來襲恰逢東正教「主顯聖容節」。切爾尼戈夫州州長曹斯指出，許多離開教堂或經過的民眾都在傷者之列，當時俄軍飛彈擊中正舉行聚會的劇院。

而在俄羅斯，根據法新社引述俄國國防部聲明，烏軍於20日凌晨對首都莫斯科和莫斯科州發動無人機攻擊，欲打擊當地基礎建設，但俄方在4時左右阻止攻勢，並無傳出傷亡和損失。

路透指出，飛往莫斯克伏努科夫（Vnukovo）機場和杜莫迪多沃（Domodedovo）機場的航班曾被短暫中止。

俄國西部庫斯克州州長斯塔羅沃特20日稍早亦表示，一架烏克蘭無人機擊中了庫斯克市一處鐵路車站，造成5人受傷。

塔羅沃特根據初步資訊指出，無人機撞擊車站建築的屋頂，當場引起火勢，已知有5人被玻璃碎片引發輕傷。

另外，俄國西南部羅斯托夫（Rostov）地區20日亦傳有烏國無人機來襲。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

西班牙田尼利夫島野火失控 超過2.6萬人撤離

下一則

墜200公尺懸崖…秘魯安地斯山區巴士衝出山區公路 至少奪13命

延伸閱讀

俄烏交戰1年半 紐時：兩國已近50萬士兵傷亡

俄烏交戰1年半 紐時：兩國已近50萬士兵傷亡
烏克蘭城市遭俄羅斯飛彈攻擊 劇院遭擊中畫面曝光

烏克蘭城市遭俄羅斯飛彈攻擊 劇院遭擊中畫面曝光
現在反攻正缺兵 澤倫斯基照樣開除涉貪徵兵中心官員

現在反攻正缺兵 澤倫斯基照樣開除涉貪徵兵中心官員
烏克蘭貪腐頻傳 澤倫斯基開除地區徵兵中心全部官員

烏克蘭貪腐頻傳 澤倫斯基開除地區徵兵中心全部官員

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水