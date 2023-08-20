烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷

烏北古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，當地音樂戲劇院建築受損，至少7人身亡。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，針對烏北古城切爾尼戈夫市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，造成6歲女童在內的7人喪生，烏軍將有回應。20日，俄國 稱境內莫斯科和庫斯克市（Kursk）等地已有烏軍無人機來襲。

英媒衛報、路透報導，澤倫斯基20日在結束瑞典行時表示，切爾尼戈夫另有傷者144人，其中15名為孩童。他並批評俄軍日前行動為恐怖攻擊，表示軍方將對此有顯著回應。

切爾尼戈夫位於首都基輔北方約145公里。澤倫斯基表示，俄軍此次來襲恰逢東正教「主顯聖容節」。切爾尼戈夫州州長曹斯指出，許多離開教堂或經過的民眾都在傷者之列，當時俄軍飛彈擊中正舉行聚會的劇院。

而在俄羅斯，根據法新社引述俄國國防部聲明，烏軍於20日凌晨對首都莫斯科和莫斯科州發動無人機攻擊，欲打擊當地基礎建設，但俄方在4時左右阻止攻勢，並無傳出傷亡和損失。

路透指出，飛往莫斯克伏努科夫（Vnukovo）機場和杜莫迪多沃（Domodedovo）機場的航班曾被短暫中止。

俄國西部庫斯克州州長斯塔羅沃特20日稍早亦表示，一架烏克蘭無人機擊中了庫斯克市一處鐵路車站，造成5人受傷。

塔羅沃特根據初步資訊指出，無人機撞擊車站建築的屋頂，當場引起火勢，已知有5人被玻璃碎片引發輕傷。

另外，俄國西南部羅斯托夫（Rostov）地區20日亦傳有烏國無人機來襲。