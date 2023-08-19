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美士兵助烏反攻 「遇俄軍非常有組織抵抗」

編譯中心／綜合18日電
一架烏克蘭無人機18日凌晨攻擊莫斯科市中心建築，摩天大樓旁冒出濃煙。（取材自X平台）
一架烏克蘭無人機18日凌晨攻擊莫斯科市中心建築，摩天大樓旁冒出濃煙。（取材自X平台）

俄羅斯首都莫斯科金融中心再次遭到烏克蘭無人機襲擊，市長索比亞寧18日表示，至少一架無人機在莫斯科市高層建築附近遭攔截擊落，未造成人員傷亡或重大損失。

RT報導，索比亞寧18日凌晨4時20左右在社群平台Telegram表示，防空部隊摧毀一架無人機，「無人機殘骸落在莫斯科國際展覽中心Expocenter區域內」，但未造成建築重大損害，緊急人員已抵達現場處理。據悉，該展覽中心距離克里姆林宮不到5公里。

俄羅斯國防部發布簡短聲明證實，稱無人機遭攔截後，殘骸墜落莫斯科市的非住宅區，稱烏克蘭是這次無人機攻擊的幕後黑手。目前往返莫斯科西南部伏努科沃國際機場的所有航班已暫停。

另方面，烏克蘭大約十周前展開反攻，有愈來愈多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。兩位最近在烏軍反攻作戰受了傷的西方國家士兵接受美國ABC新聞採訪時，描述了俄軍「非常有組織抵抗」，並指烏軍士兵未能充分發揮西方軍援武器的潛力。

這兩位前美軍士兵表示，他們所屬單位的任務是要奪取頓內次克市郊區一處村莊的控制權。來自德州、呼號「探戈」（Tango）的前美軍士兵說，他的單位在推進到俄占區的時候遭遇埋伏，對「數十人」的部隊造成「85%的傷員」，有兩名戰友死亡，部隊有四成人員傷勢嚴重，讓他們獲呈報為「無力再戰」（combat ineffective）。

另一位來自阿拉斯加州、呼號「金魚」（Goldfish）的前美軍士兵則說情況一目了然，他們遭遇到俄軍的「非常有組織抵抗」。他說，「我們正在對抗的絕對是一隻非常專業的部隊」。

此外，由於俄烏戰事遲遲未了斷，俄羅斯與烏克蘭爆發「無限制無人機戰」。美媒日前引述外洩文件指，俄羅斯獲得伊朗協助，正在國內工廠興建生產線，目標是兩年後累計製造6000架「見證者136型」自殺式無人機，加強空襲烏克蘭，試圖扭轉戰場形勢。烏克蘭總統澤倫斯基也揚言，無人機是「天空之眼」保護前線，正在大幅增加產量。

路透社報導，美國一名官員17日表示，美方已批准在烏克蘭飛行員培訓完後，立即從丹麥和荷蘭移交F-16戰機給烏克蘭，以抵禦俄羅斯入侵。

烏克蘭大約十周前展開反攻，有越來越多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。一位...
烏克蘭大約十周前展開反攻，有越來越多的證據顯示烏軍一直在承受大量的人員傷亡。一位最近在烏軍反攻作戰受了傷的前美軍士兵受訪時描述了俄軍「非常有組織抵抗」，並指他們「正在對抗的絕對是一隻非常專業的部隊」。資料照片。（美聯社）

烏克蘭 俄羅斯 阿拉斯加州

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