盧卡申科會見李尚福：中白對世界秩序的願景完全吻合

白俄羅斯總統盧卡申科當地時間17日在首都明斯克，會見中國國務委員兼國防部長李尚福。（取自白俄羅斯通訊社）

白俄羅斯 總統盧卡申科當地時間17日在首都明斯克，會見中國國務委員兼國防部 長李尚福。盧卡申科表示，白俄與中國對世界秩序的願景完全吻合，希望雙方在維護兩國安全和地區穩定方面攜手努力，發揮建設性作用。李尚福則說，此次訪問白俄的目的正是為了落實兩國元首的重要協議，進一步加強雙邊軍事合作。

綜合中國國防部、白俄羅斯通訊社消息，盧卡申科向李尚福表示，「我開始這次談話並不是徒勞的，因為你是當今世界上最具媒體影響力的人，因為你，關於世界秩序的主要思想全世界都聽到了。」

盧卡申科還說，中國和白俄對世界秩序的主要理念絕對一致，「過去30年來，我們一直在向你們展示這一點」，並稱「中國的內政和外交政策是絕對公平的，旨在和平解決一切爭端和衝突」。盧卡申科還說，雙方都是國際公平正義和多極化世界的堅定捍衛者，願同中方一道，為維護世界和平作出新貢獻。

據消息，李尚福指出，在兩國元首戰略引領下，中白關係提升為全天候全面戰略夥伴，中方願同白方一道，推動中白互利共贏不斷走深走實，更好造福兩國人民。

針對兩國軍事合作，盧卡申科表示，當前白中兩軍關係發展良好，希望雙方在維護兩國安全和地區穩定方面攜手努力，發揮建設性作用。李尚福則回顧了盧卡申科今年年初訪華時，與大陸國家主席習近平 就進一步加強包括軍事領域在內的雙邊軍事合作達成重要共識，他強調，「我此次訪問白俄羅斯的目的正是為了落實元首層面重要協議，進一步加強雙邊軍事合作」。

李尚福並稱，中白兩軍合作穩步發展，在戰略溝通、聯訓聯賽等方面取得豐碩成果，將在兩國元首引領下共同努力，把兩軍關係不斷推向前進。

此前，李尚福已於16日與白俄羅斯防長赫列寧舉行會談，並就兩國兩軍關係以及國際安全形勢等交換意見，當時李尚福還稱中國與白俄是「鐵桿兄弟」。