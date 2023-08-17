盧卡申科會見李尚福：中白對世界秩序的願景完全吻合
白俄羅斯總統盧卡申科當地時間17日在首都明斯克，會見中國國務委員兼國防部長李尚福。盧卡申科表示，白俄與中國對世界秩序的願景完全吻合，希望雙方在維護兩國安全和地區穩定方面攜手努力，發揮建設性作用。李尚福則說，此次訪問白俄的目的正是為了落實兩國元首的重要協議，進一步加強雙邊軍事合作。
綜合中國國防部、白俄羅斯通訊社消息，盧卡申科向李尚福表示，「我開始這次談話並不是徒勞的，因為你是當今世界上最具媒體影響力的人，因為你，關於世界秩序的主要思想全世界都聽到了。」
盧卡申科還說，中國和白俄對世界秩序的主要理念絕對一致，「過去30年來，我們一直在向你們展示這一點」，並稱「中國的內政和外交政策是絕對公平的，旨在和平解決一切爭端和衝突」。盧卡申科還說，雙方都是國際公平正義和多極化世界的堅定捍衛者，願同中方一道，為維護世界和平作出新貢獻。
據消息，李尚福指出，在兩國元首戰略引領下，中白關係提升為全天候全面戰略夥伴，中方願同白方一道，推動中白互利共贏不斷走深走實，更好造福兩國人民。
針對兩國軍事合作，盧卡申科表示，當前白中兩軍關係發展良好，希望雙方在維護兩國安全和地區穩定方面攜手努力，發揮建設性作用。李尚福則回顧了盧卡申科今年年初訪華時，與大陸國家主席習近平就進一步加強包括軍事領域在內的雙邊軍事合作達成重要共識，他強調，「我此次訪問白俄羅斯的目的正是為了落實元首層面重要協議，進一步加強雙邊軍事合作」。
李尚福並稱，中白兩軍合作穩步發展，在戰略溝通、聯訓聯賽等方面取得豐碩成果，將在兩國元首引領下共同努力，把兩軍關係不斷推向前進。
此前，李尚福已於16日與白俄羅斯防長赫列寧舉行會談，並就兩國兩軍關係以及國際安全形勢等交換意見，當時李尚福還稱中國與白俄是「鐵桿兄弟」。
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