何時操作F-16戰機？烏克蘭空軍發言人：今年秋冬沒機會了

烏克蘭空軍發言人16日晚間在電視台表示，烏克蘭在今年將至的秋季與冬季無法操作美製的F-16戰機。資料照片。（Getty Images）

烏克蘭 空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）16日晚間表示，在就要到來的秋冬兩季期間，烏克蘭仍將無法操作美製的F-16戰機。

衛報報導，伊納特在烏克蘭各家頻道聯播的電視馬拉松節目指出，情況已經很明顯了，「在這個秋天與冬天期間，我們將無法用F-16戰機保衛烏克蘭」。

Modern F-16 fighter jets won't form part of Ukraine's counteroffensive before the end of the year, according to an official.

Yuriy Ihnat, a spokesperson for the country's air force, told Ukrainian television that "it's already obvious we won't be able to defend Ukraine with F-16… pic.twitter.com/LPEI3vHnKX — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 17, 2023

烏克蘭總統澤倫斯基 跟政府官員長期呼籲西方盟邦提供美製戰機以強化烏國的軍事行動，美國總統拜登 則於5月批准了烏克蘭空軍飛官駕駛F-16戰機的培訓計畫。不過，截至目前為止，歐美各國都還沒有給出供應戰機的時間表。

儘管如此，伊納特仍表示，烏軍對F-16抱有巨大的期望，「將成為空防系統的一分子，得以保護我們免受俄羅斯飛彈和無人機恐怖主義的襲擊」。