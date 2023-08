何時操作F-16戰機？烏克蘭空軍發言人：今年秋冬沒機會了

烏克蘭 空軍發言人伊納特(Yuriy Ihnat)16日晚間表示,在就要到來的秋冬兩季期間,烏克蘭仍將無法操作美製的F-16戰機。

衛報報導,伊納特在烏克蘭各家頻道聯播的電視馬拉松節目指出,情況已經很明顯了,「在這個秋天與冬天期間,我們將無法用F-16戰機保衛烏克蘭」。

Modern F-16 fighter jets won't form part of Ukraine's counteroffensive before the end of the year, according to an official.

Yuriy Ihnat, a spokesperson for the country's air force, told Ukrainian television that "it's already obvious we won't be able to defend Ukraine with F-16… pic.twitter.com/LPEI3vHnKX