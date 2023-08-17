何時操作F-16戰機？烏克蘭空軍發言人：今年秋冬沒機會了
烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）16日晚間表示，在就要到來的秋冬兩季期間，烏克蘭仍將無法操作美製的F-16戰機。
衛報報導，伊納特在烏克蘭各家頻道聯播的電視馬拉松節目指出，情況已經很明顯了，「在這個秋天與冬天期間，我們將無法用F-16戰機保衛烏克蘭」。
Modern F-16 fighter jets won't form part of Ukraine's counteroffensive before the end of the year, according to an official.— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 17, 2023
Yuriy Ihnat, a spokesperson for the country's air force, told Ukrainian television that "it's already obvious we won't be able to defend Ukraine with F-16… pic.twitter.com/LPEI3vHnKX
烏克蘭總統澤倫斯基跟政府官員長期呼籲西方盟邦提供美製戰機以強化烏國的軍事行動，美國總統拜登則於5月批准了烏克蘭空軍飛官駕駛F-16戰機的培訓計畫。不過，截至目前為止，歐美各國都還沒有給出供應戰機的時間表。
儘管如此，伊納特仍表示，烏軍對F-16抱有巨大的期望，「將成為空防系統的一分子，得以保護我們免受俄羅斯飛彈和無人機恐怖主義的襲擊」。
上一則
兵變落幕逃往白俄羅斯 瓦格納傭兵組織改登記「教育機構」
下一則
FB留言