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沒打過這樣的仗？北約訓練讓烏兵對戰場現實準備不足

編譯周辰陽／即時報導
英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」日前報導，正在前線作戰的烏克蘭武裝部隊第41機械化旅成員表示，因為北約與烏克蘭國內軍事訓練的脫節，官兵們對烏俄戰場的現實準備不足。資料照片。美聯社
英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」日前報導，正在前線作戰的烏克蘭武裝部隊第41機械化旅成員表示，因為北約與烏克蘭國內軍事訓練的脫節，官兵們對烏俄戰場的現實準備不足。資料照片。美聯社

英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」（openDemocracy）日前刊登的一分深入報導指出，烏克蘭武裝部隊正在前線作戰的旅表示，因為北約與烏克蘭國內軍事訓練的脫節，官兵們對烏俄戰場的現實準備不足。

根據商業內幕12日轉述，約6.3萬烏軍在西方國家受訓，主要地點是在英國與德國，但這些課程往往有著侷限性，原因出在教官們從來沒打過像俄羅斯入侵烏克蘭這樣的戰爭，也沒有面對過像俄羅斯的敵人。

「開放民主」在烏克蘭東北部城鎮庫普揚斯克（Kupiansk）會見了第41機械化旅的資深情報軍士「荷蘭人」（Dutchman）與其他成員，該旅官兵幾乎全部都曾在西方國家受過訓。「荷蘭人」坦言，「我不想要對我們的合作夥伴再說些什麼，但他們不太懂我們的處境，還有我們是怎麼作戰的，這就是主要訓練與綜合訓練都在國內進行的原因」。

一位英方消息人士透露，在英國受訓的烏軍全都完成了為期35天的「新兵營」式基礎士兵訓練。這種課程被稱作「速成班」，可以在規畫時間內提供最多的內容，烏軍一起帶著歸國的防彈衣與醫療用品等價值數千英鎊的裝備則是一大優勢。

然而，用在對付俄軍的大多數日常戰術以及聯合兵種訓練仍是在烏克蘭國內教授。早在2014年俄烏衝突開始就以志願兵身分參戰的「荷蘭人」表示，「西方的訓練很不錯，伙計們學到了經驗，特別是射擊跟（運用裝備）…但最有用的訓練還是在烏克蘭進行」。

根據報導，北約訓練的一個侷限在於西方國家的軍隊最近幾年一直專注在中東地區打擊叛亂（insurgencies）。第41機械化旅成員說，北約教官經常使用來自中東衝突的例子，基本上涉及了清理房屋與識別當地人之間的叛亂分子，但這些經驗「跟我們不是真的有關」。

「荷蘭人」指出，西方國家的教官擁有城鎮戰經驗，但烏克蘭的大半戰事是在平地開打，他們需要士兵了解怎麼有效清理戰壕，像是「進入戰壕，怎麼有效丟手榴彈，如何不會踩到詭雷，理解（俄羅斯人）丟了哪種手榴彈，基本上去了解敵人」。

身為老兵的「荷蘭人」還說，北約部隊力求用烏軍不具備的火力類型擊潰敵人，因此西方國家的教官往往在進行規劃時，「腦海裡有著一個較弱的敵人」。他告訴記者，「如果（教官們）到這裡看看我們正面對什麼樣的戰爭，或是我們去那邊訓練他們的教官來訓練我軍，這樣子會比較好」，但兩者都不太可能發生。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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