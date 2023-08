美為何該援烏？波蘭總統冷回「美國士兵不會死」 被這個人批：野獸

波蘭總統杜達日前接受華盛頓郵報專欄作家蒂森(Marc Thiessen)專訪,被問到美國保守派人士為什麼應該支持烏克蘭 時,答稱「可以廉價阻止俄羅斯 帝國主義」及「美國士兵不會死」,引來俄羅斯前總統麥德維夫上社群媒體 嗆聲,要烏克蘭人看看他們的兄弟與盟友在說些什麼。

蒂森在華郵投書版10日刊登的文章寫到,「由於美國民粹右派的一些人鼓動反對援助烏克蘭,我詢問歐洲民粹保守派政府的領導人,美國保守派為什麼應該支持烏克蘭」。

杜達對告訴蒂森,「這很簡單」。他說,「現在,可以廉價阻止俄羅斯帝國主義,因為美國士兵不會死」,但如果我們現在不阻止俄羅斯侵略,「將有很高的代價要付」。

麥德維夫12日上社群媒體「X」(原名推特),同時用英語跟烏克蘭語發文,稱呼杜達是「波蘭人渣」,接著寫道「喂,你們,在基輔的!無論如何,欽佩你們的兄弟跟盟友!他們只不過是野獸」。

"Right now Russian imperialism can be stopped cheaply, because American soldiers are not dying," the Polish scum duda said in a talk with The Washington Post.

Hey you, in Kiev! By all means, admire your brothers and allies! They are nothing but…