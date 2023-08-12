美為何該援烏？波蘭總統冷回「美國士兵不會死」 被這個人批：野獸

波蘭總統杜達（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。（路透）

波蘭總統杜達日前接受華盛頓郵報專欄作家蒂森（Marc Thiessen）專訪，被問到美國保守派人士為什麼應該支持烏克蘭 時，答稱「可以廉價阻止俄羅斯 帝國主義」及「美國士兵不會死」，引來俄羅斯前總統麥德維夫上社群媒體 嗆聲，要烏克蘭人看看他們的兄弟與盟友在說些什麼。

蒂森在華郵投書版10日刊登的文章寫到，「由於美國民粹右派的一些人鼓動反對援助烏克蘭，我詢問歐洲民粹保守派政府的領導人，美國保守派為什麼應該支持烏克蘭」。

杜達對告訴蒂森，「這很簡單」。他說，「現在，可以廉價阻止俄羅斯帝國主義，因為美國士兵不會死」，但如果我們現在不阻止俄羅斯侵略，「將有很高的代價要付」。

麥德維夫12日上社群媒體「X」（原名推特），同時用英語跟烏克蘭語發文，稱呼杜達是「波蘭人渣」，接著寫道「喂，你們，在基輔的！無論如何，欽佩你們的兄弟跟盟友！他們只不過是野獸」。

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"Right now Russian imperialism can be stopped cheaply, because American soldiers are not dying," the Polish scum duda said in a talk with The Washington Post.

Hey you, in Kiev! By all means, admire your brothers and allies! They are nothing but… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 11, 2023

蒂森在文章寫道，杜達在波蘭總統府跟他進行長達1個小時的對話，期間提到了波蘭人在過去6百年間經歷了俄羅斯人致力於征服他們與鄰國，並指「我們現在正親眼目睹『俄羅斯帝國主義的復興』」，起自2008年入侵喬治亞，2014年的兼併克里米亞與烏東頓巴斯戰爭，以及2022年的全面入侵烏克蘭，和「直指波羅的海國家、波蘭跟整個中歐的反覆威脅」。

杜達指出，俄羅斯總統普亭與他的親信「正在夢想著沙皇的權力與恢復沙皇的疆域」，我們現在必須阻止俄羅斯在烏克蘭的推進，「這樣就不會應驗，就像在一戰跟二戰，美國士兵必須在歐洲流血犧牲，以恢復世界的和平與自由」。