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烏克蘭全國發出空襲警報 首都基輔傳爆炸聲

中央社基輔11日綜合外電報導
烏克蘭當局今天在全國發出空襲警報，首都基輔民眾在一個公園尋地躲避。（路透）
烏克蘭當局今天在全國發出空襲警報，首都基輔民眾在一個公園尋地躲避。（路透）

烏克蘭當局今天在全國發出空襲警報後，首都基輔（Kyiv）傳出爆炸聲。俄羅斯國防部則表示，已摧毀試圖對首都莫斯科發動攻擊的烏克蘭無人機。

綜合路透社與法新社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）呼籲居民待在防空洞內。基輔市政官員表示，防空系統正在運作，空軍回報稱，俄國向基輔地區發射了極音速飛彈。

克里契科在通訊應用程式Telegram寫道：「市區發生爆炸。請待在掩蔽處！」他表示，一枚飛彈被擊落，碎片落在基輔市一家兒童醫院院區，但沒有造成損壞或人員傷亡。

路透社記者在基輔聽到了爆炸聲，但無法立即證實確切位置。

烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，烏克蘭中部和西部地區的文尼察州（Vinnytsia）和赫梅尼茨基州（Khmelnitskyi）發生爆炸。赫梅尼茨基州官員表示，這個地區的防空系統正運作中。

俄羅斯今天表示，在莫斯科西部郊區上空摧毀了一架烏克蘭無人機。針對首都的空襲日益增加之際，這是最新一起攻擊。

俄國國防部表示：「基輔政權今天下午試圖以無人飛行器對莫斯科一處設施發動恐怖攻擊，但已被阻止。」並說道，這起事件沒有造成損壞或人員傷亡。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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