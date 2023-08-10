英國完訓近千烏克蘭陸戰隊員 素人志願者將參戰

英國協訓烏克蘭陸戰隊，學員背景多元，包含沒有軍事經驗的志願兵，以及轉調自烏國武裝部隊其他單位者。（取材自英國國防部） 英

英國國防部 表示，逾900位烏克蘭 陸戰隊員，近日在英國結束總長度逾6個月的訓練，即將返烏執行兩棲作戰。這當中有許多人原本是缺乏軍事經驗的「素人」志願者。

這是英國首次向烏克蘭提供兩棲作戰訓練，由英國海軍陸戰隊、陸軍特種突擊隊在英格蘭南部和西南部執行，並納入來自其他國家的教官。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月閃電訪問倫敦期間，首相蘇納克（Rishi Sunak）曾宣布英國將協訓烏克蘭陸戰隊。

不過，根據英國國防部今天提供的資料，應烏方請求擬定的陸戰隊訓練計畫早在1月即啟動。蘇納克3月在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行英法峰會會談後，曾在聯合記者會上宣布，英法達成共識，將共同訓練烏克蘭陸戰隊，但英國國防部今天列舉的協訓夥伴僅見挪威和荷蘭，不見法國。

英國國防部預告，未來擬訓練更多烏克蘭陸戰隊員。

烏方受訓內容包括小艇搶灘兩棲作戰、操作「新一代輕型反戰車武器」（NLAW）與刺針（Stinger）防空飛彈、利用無人機進行偵察、學習爆破「龍牙」（dragon's teeth）等反戰車防禦工事。訓練使用的裝備與英國援烏軍備相同。

根據國防部提供的資料，受訓的準陸戰隊員背景多元，其中許多人先前沒有軍事經驗，其他人則包含轉調自烏克蘭武裝部隊其他單位，部分已經具備前線作戰經驗。

有受訓者說，訓練強度「遠超乎預期」。

除了培訓陸戰隊，英國去年夏季啟動在自家境內訓練烏克蘭士兵和士官的計畫Operation Interflex，課程將英國對烏軍援項目、烏克蘭戰場持續變動的實際作戰需求與條件納入考量，並廣納缺乏軍事經驗的平民志願者。與其他9個國家夥伴合作，英國擬透過Operation Interflex累計完訓達4萬名烏克蘭戰士。

參與協訓烏軍的夥伴國家包括澳洲 、加拿大、丹麥、芬蘭、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威和瑞典。

除了作戰人員，英國另外並協助訓練烏克蘭軍事醫護人員及隨軍神職人員。