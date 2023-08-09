我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

西方對烏軍反攻評估「發人深省」 官員稱迄今未突破俄軍首條防線

編譯周辰陽／即時報導
CNN報導，烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。（路透 / Anadolu Agency）
CNN報導，烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。（路透 / Anadolu Agency）

CNN報導，烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。

CNN在8日的報導引述了4名美國與西方知情高層官員的說法，一位西方國家資深外交官指出，「在接下來的幾個星期，他們仍然會看看是否有機會取得一些進展。但對於他們真正取得會改變這場衝突平衡的進展，我認為是極其非常不可能」。

烏軍的主要挑戰是持續難以突破俄軍在烏東和烏南布下的多層防線。這些防線的特點是數以萬計的地雷與廣闊的戰壕網，讓烏軍蒙受了驚人的損失，也導致指揮官們保留一些部隊以重組和減少損失。

一位西方國家資深外交官表示，俄軍準備了多條防線，烏軍則還沒有真正穿過第一條，「即使他們接下來幾周會繼續作戰，但要是之前整個七到八個星期都還無法取得更多突破，那他們在耗損更多部隊的情況下，突然取得更多進展的可能性有多大？因為條件實在太艱苦了」。

一位美方高層官員表示，雖然美國認識到烏軍正在面對的困難，仍對恢復推進保有希望，「我們都認識到，這正比烏克蘭人在內的任何人所希望的要更加困難緩慢，但我們仍相信他們有時間與空間，能夠取得進展」。

多位官員指出，在接近秋季的時候，天氣與作戰條件預期都將會惡化，為烏軍提供了一個有限的推進窗口。西方官員還指出，緩慢的進展暴露了把烏軍轉型成聯合機械化作戰部隊的困難，雖然西方軍援了戰車與其他新武器系統，烏軍有時卻只進行了少至八個星期的訓練。

一位美國軍方高層官員指出，戰場缺乏進展是烏軍一直在俄羅斯國境內進行更頻繁打擊的一個原因，「試圖展示俄羅斯的脆弱性」。

報導指出，跟烏軍反攻開始時的樂觀情緒相比，這些最新評估反映了明顯變化。受訪官員表示，那些預期預期「不切實際」，現正促使西方國家的一些任人施壓烏克蘭開始和平談判，其中包括了考慮在領土上做出讓步的可能性。

美國伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）最近在歐洲跟培訓烏軍的美軍指揮官開過會後返國，稱「我方簡報發人深省（sobering），讓我們記起了他們面對的挑戰，現在是戰爭最困難的時刻」。他說，俄羅斯總統普亭正在等待這一點，「他可以犧牲屍體來贏得時間」。

部分官員擔心，預期跟結果的差距不斷擴大，將引發烏方官員與西方國家支持者之間「互相推卸責任」，可能在開戰至今大致維持完好的挺烏聯盟內造成分裂。一位西方國家資深外交官稱，「當然，這裡的問題在於互相推卸責任的前景，即烏克蘭人接著會把責任推給我們」。

烏克蘭 俄羅斯 重組

上一則

2030年前零砍伐破局 亞馬遜雨林8國「貝倫宣言」出爐 魯拉美夢難圓

延伸閱讀

CNBC：中國當中介 美製晶片仍源源流入俄軍

CNBC：中國當中介 美製晶片仍源源流入俄軍
烏克蘭稱可攻擊俄黑海船艦和港口 報復俄退出黑海穀物協議

烏克蘭稱可攻擊俄黑海船艦和港口 報復俄退出黑海穀物協議
遭俄軍砲擊夜襲 烏官員：赫松、哈爾科夫州共有3人身亡

遭俄軍砲擊夜襲 烏官員：赫松、哈爾科夫州共有3人身亡
百名消防員救火…頓內次克大學建築起火 俄官員控烏軍使用「集束彈攻擊」

百名消防員救火…頓內次克大學建築起火 俄官員控烏軍使用「集束彈攻擊」

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
超導體示意圖。(Getty Images)

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

2023-08-03 09:17

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」