西方對烏軍反攻評估「發人深省」 官員稱迄今未突破俄軍首條防線

CNN報導,烏克蘭 啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間,西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。

CNN在8日的報導引述了4名美國與西方知情高層官員的說法,一位西方國家資深外交官指出,「在接下來的幾個星期,他們仍然會看看是否有機會取得一些進展。但對於他們真正取得會改變這場衝突平衡的進展,我認為是極其非常不可能」。

