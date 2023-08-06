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控俄軍暗夜用70件突擊武器空襲 烏克蘭：至少10枚飛彈未被攔截

中央社／基輔6日綜合外電報導
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯在一夜之間使用巡弋飛彈、極音速飛彈、伊朗製無人機等70件空中突擊武器，對烏克蘭發動一波波攻擊，至少10枚飛彈似乎躲過防空部隊的攔截。圖為「見證者」無人機。（路透資料照）
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯在一夜之間使用巡弋飛彈、極音速飛彈、伊朗製無人機等70件空中突擊武器，對烏克蘭發動一波波攻擊，至少10枚飛彈似乎躲過防空部隊的攔截。圖為「見證者」無人機。（路透資料照）

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯在一夜之間使用巡弋飛彈、極音速飛彈、伊朗製無人機等70件空中突擊武器，對烏克蘭發動一波波攻擊，至少10枚飛彈似乎躲過防空部隊的攔截。

路透社報導，烏克蘭空軍在通訊頻道Telegram表示，俄羅斯昨夜發射40枚巡弋飛彈，並出動27架見證者（Shahed）無人機，烏克蘭防空部隊摧毀其中30枚飛彈和全部的無人機。

烏克蘭空軍也提到俄羅斯發射3枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，但未公布更多相關資訊。

空軍表示：「整體而言，從2023年8月5日晚上至8月6日清晨的數波攻擊中，敵軍使用70件空中突擊武器。」

路透社無法獨立查證相關說法，俄羅斯未立即置評。

目前還不清楚這波夜間攻擊是否造成任何損失，以及10枚未被擊落的巡弋飛彈發生了什麼事。

烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）副州長狄由林（Serhiy Tiurin）表示，斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）一座空軍基地是俄軍攻擊的目標之一。

狄由林在Telegram寫道：「敵人心裡想著斯達科斯坦尼夫機場，斯達科斯坦尼夫和赫梅利尼茨基社區發生一系列爆炸。…防空部隊擊落多數飛彈。」

狄由林說，爆炸事件毀損數棟民宅、一個公共文化機構、一座巴士站，還有一座穀倉起火。

空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）告訴烏克蘭國家廣播公司，赫梅利尼茨基州是俄羅斯夜間攻擊的一大目標。

俄羅斯7月底亦曾鎖定赫梅利尼茨基州的斯達科斯坦尼夫軍用機場發動攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 極音速飛彈

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