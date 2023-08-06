烏戰和平會議落幕 沙烏地阿拉伯外交豐收

掌握沙烏地阿拉伯軍政實權的王儲穆罕默德．沙爾曼（左），5月在吉達召開的阿拉伯高峰會中，與烏克蘭總統澤倫斯基握手。（美聯社）

伊朗梅爾通訊社（Mehr news agency）6日引述歐洲消息人士報導，沙烏地阿拉伯 5至6日主辦的烏克蘭 戰爭和平會議6日落幕，當天並未發布最終聲明。華爾街 日報（WSJ）5日則報導，根據與會以及獲簡報這次大會的人士，會議採閉門方式進行。

基輔和西方國家希望廣邀各國領袖出席一場真正的烏戰和平高峰會，梅爾通訊社引述歐洲消息人士報導，該峰會的日期雖尚未敲定，但可能在今年底前舉行。

這次5至6日會談的與會者，主要為各國的國家安全顧問與高官，決定組工作小組，討論烏克蘭總統澤倫斯基去年11月首度提出的10項和平計畫，以解決烏克蘭危機。部分與會者認為，俄烏未來達成任何和平協議的基礎，都應該尊重烏克蘭領土完整與主權，並依照聯合國憲章等國際法。有些與會代表還計畫6日各自進行雙邊會談。

沙烏地阿拉伯此次在紅海港市吉達舉行會議，未邀請俄羅斯參加。媒體7月曾報導，據傳約30國出席，最後共42國共襄盛舉，包括美國、中國、金磚國家的印度、巴西及南非，還有英國、土耳其、烏克蘭、波斯灣的產油富國、歐盟國家和烏克蘭。

WSJ報導，這次的與會國家，包括中國在內，似乎願意在接下來幾周內，以正式形式再度會談。6月曾在丹麥哥本哈根首度舉行商討烏戰和平解決的會議。美歐官員則已強調，這類會議並非旨在使俄烏戰爭終戰的談判，亦不將尋求對烏戰解決方案規定特定條件與期限。

沙方正試圖在對烏外交上扮演更重要角色，一位美國官員對WSJ說，沙烏地阿拉伯當這次外交交往的東道主，為本國增光、帶來榮耀。