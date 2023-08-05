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角逐共和黨內總統初選 前新澤西州長訪烏相挺

中央社／布查4日綜合外電報導
前新澤西州州長克利斯蒂（右）在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面。（路透）
前新澤西州州長克利斯蒂（右）在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面。（路透）

前新澤西州州長克利斯蒂（Chris Christie）今天在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面、走訪遭戰火蹂躪村鎮後表示更堅定他協助烏克蘭抵禦俄國的看法。克利斯蒂是第2位訪烏的共和黨總統初選角逐者。

曾是前總統川普盟友的克利斯蒂現正與川普角逐2024年總統選舉的黨內提名，他在烏克蘭議題上與聲勢領先的川普形成強烈對比。

川普的前副手彭斯（Mike Pence）6月時就曾訪烏與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面，成為共和黨參選人中的第一人。

在克利斯蒂訪問烏克蘭的前一天，川普才回到華府為他最新遭起訴的案件出庭，表態不認罪。川普日前因被控密謀推翻2020年敗選結果而遭聯邦起訴。

曾任新澤西州州長的克利斯蒂造訪布查鎮（Bucha）亂葬崗後在總統府晉見澤倫斯基。烏克蘭指控俄軍在2022年2月入侵不久後便在布查鎮犯下暴行。克利斯蒂也視察基輔附近地區伊爾平（Irpin）受損情況。這兩地去年都已因俄軍主動撤離被烏克蘭奪回。

美聯社報導，克利斯蒂在基輔郊外的布查鎮（Bucha）與莫什丘鎮（Moshchun）時說：「我可以感受到殘暴行徑，可以體會出不人道對待。看看這一切，我不覺得我們國家內會有任何人，來到這裡看到這些場景後，不覺得這是美國應該挺身阻止的事。」

克利斯蒂說，他來烏克蘭是要向美國民眾傳達對俄烏戰爭的觀點與慘況，希望美國能持續提供支援。美國已向烏克蘭提供價值數十億美元的武器協助烏克蘭。

克利斯蒂說：「我主張對烏克蘭提供更多、更重要、更廣泛的援助。」澤倫斯基則說：「能聽到你說的這些話，真的很重要。」

克利斯蒂的立場與川普等一些共和黨參選人南轅北轍。佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在黨內初選民調雖遠不及川普，但仍居第2，他今年曾說俄烏戰爭只是一場「領土爭議」，但之後又收回這番話。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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