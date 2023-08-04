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烏克蘭攻擊俄黑海海軍基地 消息人士：俄戰艦受損

中央社莫斯科3日綜合外電報導
烏克蘭於夜間出動無人艇攻擊俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近黑海海軍基地。由圖可見俄國海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯基礦工號」（Olenegorsky Gornyak）受損漏油。（美聯社）
烏克蘭於夜間出動無人艇攻擊俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近黑海海軍基地。由圖可見俄國海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯基礦工號」（Olenegorsky Gornyak）受損漏油。（美聯社）

烏克蘭於夜間出動無人艇攻擊俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近黑海海軍基地，根據2名消息人士，1艘俄國戰艦受到嚴重損壞。在此之前，俄國稱已擊退這次襲擊。

路透社報導，根據在此運營石油碼頭的「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium, CPC），諾沃羅西斯克港口短暫停止所有船舶活動，現已恢復正常運作。這個港口處理的石油占世界供應量2%，同時也出口穀物。

俄羅斯國防部在一份簡短聲明中表示，烏克蘭出動的2艘無人艇已在基地外的水域被擊退，無人艇已被摧毀。俄國國防部並未提及任何損失。

然而，一名烏克蘭情報消息人士則表示，烏克蘭海軍與烏克蘭國家安全局（SBU）進行的聯合任務，使俄國海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯基礦工號」（Olenegorsky Gornyak）受到嚴重破壞，無法執行戰鬥任務。

根據消息人士，這艘登陸艦受到無人艇攻擊時，載有約100名俄軍以及450公斤TNT炸藥，但未提供關於人員傷亡的訊息。

另一名熟悉港口運營情況的消息人士稱，一艘大型俄國海軍艦艇因為被破壞後無法靠自身動力移動，而被拖上岸。

烏克蘭 俄國 石油

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