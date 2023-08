訓練烏克蘭F-16飛官理應8月開始 CNN：美國還在等歐洲國家提最終計畫

知情官員告訴CNN,美國仍在等待歐洲國家官員提出訓練烏克蘭 飛官駕駛F-16戰機的最終計畫。報導指出,在該計畫能夠真正展開之前,美國必須先加以批准。

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲國家官員已經公開表示,烏克蘭飛官駕駛F-16的培訓預計在8月展開。但總統拜登 宣布美方支持訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機的2個月之後,仍然存在一些需要解決的關鍵細節。

The US is still waiting for European officials to submit a final plan for training Ukrainian pilots on F-16 fighter jets, which the US will have to authorize before the program can actually begin, officials familiar with the matter told CNN https://t.co/42qt0C4yVm