訓練烏克蘭F-16飛官理應8月開始 CNN：美國還在等歐洲國家提最終計畫
知情官員告訴CNN，美國仍在等待歐洲國家官員提出訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機的最終計畫。報導指出，在該計畫能夠真正展開之前，美國必須先加以批准。
烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲國家官員已經公開表示，烏克蘭飛官駕駛F-16的培訓預計在8月展開。但總統拜登宣布美方支持訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機的2個月之後，仍然存在一些需要解決的關鍵細節。
The US is still waiting for European officials to submit a final plan for training Ukrainian pilots on F-16 fighter jets, which the US will have to authorize before the program can actually begin, officials familiar with the matter told CNN https://t.co/42qt0C4yVm— CNN (@CNN) August 1, 2023
據CNN在2日發布的報導，美國仍需要批准轉移F-16專用的設備與資材，包括飛行模擬器跟訓練手冊。但官員表示，拜登政府還沒有從歐洲國家收到最終訓練計畫，意味著還沒有什麼可供簽核，也還不清楚哪些國家將把F-16投入訓練計畫，以及訓練計畫一旦完成，又是哪些國家會把F-16提供給烏克蘭，而轉移飛機給烏克蘭將需要美方另行批准。
美國國防官員告訴CNN，美方仍在決定是否派出美方飛官協助訓練烏方飛官，但是在最終訓練計畫獲得批准之前不會做出決定。
丹麥國防部發言人不會直接評論他們是否已提交正式計畫給美國以供批准，但向CNN提供了一頁的培訓概念，稱課程將爭取在6個月的時間內訓練飛官與地勤人員，地點則是丹麥史克呂斯托普（Skrydstrup）戰機基地在內的若干地點。
這張培訓概念還顯示，11國聯盟已經同意通過「語言專家、飛官、地勤人員、教官、飛機或視情況而定的資金」支援培訓，並指「烏克蘭預期將提供能夠通過必要語言、健康和安全檢查的合格人員」。
荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）7月告訴CNN，培訓定於8月在丹麥展開，然後到羅馬尼亞的一個訓練中心「以可持續方式」繼續進行，並指該培訓計畫將供給烏克蘭，「還有正過渡到第四代戰機的其他國家」。但根據CNN報導，荷蘭國防部發言人表示沒有最新訊息。
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