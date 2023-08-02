訓練烏克蘭F-16飛官理應8月開始 CNN：美國還在等歐洲國家提最終計畫

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲國家官員曾公開表示，烏克蘭飛官駕駛F-16的培訓預計在8月展開。但美國知情官員透露，還在等待歐洲官員提出最終計畫。資料照片。（路透）

知情官員告訴CNN，美國仍在等待歐洲國家官員提出訓練烏克蘭 飛官駕駛F-16戰機的最終計畫。報導指出，在該計畫能夠真正展開之前，美國必須先加以批准。

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲國家官員已經公開表示，烏克蘭飛官駕駛F-16的培訓預計在8月展開。但總統拜登 宣布美方支持訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機的2個月之後，仍然存在一些需要解決的關鍵細節。

The US is still waiting for European officials to submit a final plan for training Ukrainian pilots on F-16 fighter jets, which the US will have to authorize before the program can actually begin, officials familiar with the matter told CNN https://t.co/42qt0C4yVm — CNN (@CNN) August 1, 2023

據CNN在2日發布的報導，美國仍需要批准轉移F-16專用的設備與資材，包括飛行模擬器跟訓練手冊。但官員表示，拜登政府還沒有從歐洲國家收到最終訓練計畫，意味著還沒有什麼可供簽核，也還不清楚哪些國家將把F-16投入訓練計畫，以及訓練計畫一旦完成，又是哪些國家會把F-16提供給烏克蘭，而轉移飛機給烏克蘭將需要美方另行批准。

美國國防官員告訴CNN，美方仍在決定是否派出美方飛官協助訓練烏方飛官，但是在最終訓練計畫獲得批准之前不會做出決定。

丹麥國防部 發言人不會直接評論他們是否已提交正式計畫給美國以供批准，但向CNN提供了一頁的培訓概念，稱課程將爭取在6個月的時間內訓練飛官與地勤人員，地點則是丹麥史克呂斯托普（Skrydstrup）戰機基地在內的若干地點。

這張培訓概念還顯示，11國聯盟已經同意通過「語言專家、飛官、地勤人員、教官、飛機或視情況而定的資金」支援培訓，並指「烏克蘭預期將提供能夠通過必要語言、健康和安全檢查的合格人員」。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）7月告訴CNN，培訓定於8月在丹麥展開，然後到羅馬尼亞的一個訓練中心「以可持續方式」繼續進行，並指該培訓計畫將供給烏克蘭，「還有正過渡到第四代戰機的其他國家」。但根據CNN報導，荷蘭國防部發言人表示沒有最新訊息。