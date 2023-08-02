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俄烏開戰後先例… 冰島關閉駐俄使館 俄嗆必回應

編譯陳曉慈、高詣軒／綜合1日電
冰島駐莫斯科大使館8月起暫停運作，冰島也對俄國航班關閉領空，藉此展現對烏克蘭的支持。（歐新社）
冰島駐莫斯科大使館8月起暫停運作，冰島也對俄國航班關閉領空，藉此展現對烏克蘭的支持。（歐新社）

冰島8月1日起暫停駐莫斯科大使館運作，是俄烏戰爭後第一個採取這類行動的國家。冰島宣稱關閉使館理由是雙方商務、文化和政治關係已降至歷史低點，但澄清並未和俄國斷交，未來雙邊關係正常化後使館就會重開。俄國表示將「回應」冰島此舉。

俄國外交部表示，冰島破壞了雙邊合作關係，未來兩國往來時，會把「這次不友善的決定納入考量」。俄國外交部警告，冰島當局任何反俄行為，必將迎來俄方回應。

冰島六月初宣布，8月起將暫停駐莫斯科大使館運作，且已要求俄國駐雷克雅未克大使館縮減外交活動。冰島外交部長吉爾法多蒂爾說，當前情況使得冰島規模不大的外交機構難以在俄國營運一座大使館。

地緣政治分析網站「外交摘要」認為，莫斯科可能會透過關閉大使館或重啟貿易障礙，報復冰島此舉。法新社報導，冰島駐莫斯科大使館於1944年設立，在冷戰時期成為東西方交匯的象徵地點；2014年俄國併吞克里米亞後，冰島立即對俄祭出經濟制裁。

冰島1949年就加入北約，但為北約會員國當中唯一沒有常備軍的國家，冰島並秉持零軍售政策，但該國2022年後已協助盟國轉交重要裝備至波蘭等地，此外，冰島還捐贈烏克蘭三座野戰醫院。

冰島交摘要指稱，面對莫斯科的武力威脅，以及俄國空軍在北歐領空愈加頻繁的出沒，冰島的堅定態度已證實，任何規模的國家都能為歐洲整體防禦做出貢獻。

此外，美蘇冷戰時代扮演東西方緩衝角色的芬蘭、瑞典等北歐國家，其實一直感受到俄國威脅，與俄接壤的芬蘭有遭蘇聯入侵歷史，瑞典亦感俄國侵略危機日深，俄烏戰爭這場二戰以來歐洲最大規模的軍事衝突，終於促使這兩個軍事力量和俄國無法匹敵的國家打破中立，尋求北約集體防禦保障。

英國廣播公司（BBC）指出，1939年蘇聯入侵芬蘭，芬軍頑抗後仍失去東部卡累利亞地區，因此俄軍侵烏，芬蘭猶如昨日重現。赫爾辛基大學政治學者薩卡分析，俄、芬邊境綿延千里，芬蘭民眾難免擔憂步烏國後塵。不過，以往多數芬蘭民眾不願挑釁俄國，只有2成5支持加入北約，俄烏戰爭爆發後支持比率上升到7成6，讓政府更能放手去做。

瑞典近年亦備感俄國威脅：2013年，俄軍模擬用轟炸機攻擊首都斯德哥爾摩，瑞典需仰賴北約反制；隔年，一艘俄軍潛艦據報潛伏斯德哥爾摩群島周邊淺海，令瑞典膽戰。2018年，瑞典更發放民防手冊，指示民眾如何應變「危機或戰爭」。

冰島 俄國 瑞典

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