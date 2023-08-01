我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

烏克蘭情報局長批「金磚國家與俄羅斯友好」

中央社／聖保羅1日專電
烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫。（路透）
烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫。（路透）

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前在基輔接受採訪時，批評金磚國家（BRICS）是「最後與俄羅斯友好往來的集團之一」。

布達諾夫31日在基輔接受烏克蘭非政府組織「跨大西洋對話中心」（Transatlantic Dialogue Center）採訪表示，俄羅斯向巴西等金磚國家成員國尋求支援是正常舉動，但烏克蘭政府認為，孤立俄羅斯是加速終結歐洲衝突的方法之一。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）報導，針對巴西在俄烏戰爭中的立場，布達諾夫在採訪中避免直接批評巴西，但明顯表示他對可能有助於減少俄羅斯在戰爭中的責任的「解釋」感到不滿。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月訪問中國時批評美國和歐洲國家「鼓勵」俄烏戰爭，與俄羅斯和中國一直以來的說法相呼應，將俄烏戰爭歸咎於西方。白宮對此嚴厲譴責，「巴西沒有看事實，只是鸚鵡學舌俄羅斯和中國的宣傳」。

布達諾夫表示，關於戰爭的原因存在很多爭論，但有一件事實毋庸置疑，那就是「俄羅斯軍隊越過邊界，侵入一個主權國家的領土，而這個事實不能有任何雙重或三重解釋，這是一個絕對確認的事實」。

布達諾夫承認希望得到巴西和其他拉丁美洲國家的支援，因為烏克蘭需要世界各國理解俄烏戰爭的原因和事實，而這個事實就是：2022年2月24日，俄羅斯全面入侵另一個國家，導致雙方數十萬人傷亡。

37歲的布達諾夫是烏克蘭軍隊中最年輕的將軍之一，在戰爭中發揮關鍵作用，為烏克蘭武裝部隊提供與俄羅斯軍事動向有關的寶貴資訊。

布達諾夫在採訪中拒絕回答關於「戰爭是在戰場上還是在談判桌上解決」的問題，因為這是一個政治問題，他無法回答。

關於莫斯科將無人機襲擊潮歸咎於烏克蘭，布達諾夫則揶揄是「上帝的懲罰」。

俄羅斯 烏克蘭 巴西

上一則

海上歷險14天…4奈及利亞偷渡客躲船舵苦撐 大難不死巴西獲救

延伸閱讀

沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席
烏無人機襲莫斯科金融區 澤倫斯基：戰爭回到俄境

烏無人機襲莫斯科金融區 澤倫斯基：戰爭回到俄境
巴西料降息 三年來首見

巴西料降息 三年來首見
巴西本周預料將三年來首度降息 啟動貨幣寬鬆循環

巴西本周預料將三年來首度降息 啟動貨幣寬鬆循環

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功