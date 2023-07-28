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普亭也沒轍？兵變失利後 普里格津首在俄境內公開露面

編譯徐榆涵／即時報導
瓦格納集團頭目普里格津(右)27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。（取材自臉書）
瓦格納集團頭目普里格津(右)27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。（取材自臉書）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變失利後，去向一度成謎，據傳已遷往白俄羅斯扎根，最新消息指出，普里格津27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名非洲國家政要會面。

金融時報報導，普里格津持續在俄羅斯境內現身，表明他依然是克里姆林宮的重要一角，且截至目前，俄羅斯總統普亭不願意或是無法將他排除在克宮之外。

第二屆俄非峰會27日至28日在聖彼得堡舉行，普里格津被拍到與出席峰會的中非共和國的高階官員馬普卡（Freddy Mapouka）握手。

這張照片由瓦格納在中非共和國的重要人物德米特里．賽蒂（Dmitry Syty）在其臉書上發布，並寫道：「大使先生與我分享了俄非峰會的首批照片。我們看到了熟悉的面孔。」

賽蒂是俄羅斯駐中非共和國大使館的負責人，活躍於中非共和國，一周前受到美國、歐盟和英國製裁，是與普里格津有往來的幾名俄羅斯公民之一。

聖彼得堡當地媒體則稱，這張照片拍攝於聖彼得堡市中心的一家酒店內，該酒店由普里格津家族所擁有。俄非峰會期間，這家酒店已被預訂一空。

CNN報導，這是瓦格納上個月發生兵變以來，普里格津首次在俄羅斯境內公開露面，上一次公開露面據悉是7月19日，當時影片顯示他出現在白俄羅斯境內。

白俄羅斯 瓦格納 普亭

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