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烏克蘭坦承反攻慢 拚這時間點要打勝仗

編譯中心／綜合25日電
克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞半島，是俄國重要運輸通道。（路透）
克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞半島，是俄國重要運輸通道。（路透）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，烏國會持續對俄羅斯占領的克里米亞半島及克里米亞大橋（又稱克赤大橋）發動攻擊，並認為明年夏季前將打贏戰爭，讓烏國得以加入北約組織。

俄軍近一周已對烏國黑海港口城市敖德薩（Odesa）及周邊發動攻擊，而烏軍繼續襲擊俄國2014年兼併的克里米亞。上周，連接俄國本土的克里米亞大橋遭無人艇襲擊，而在日前，烏克蘭又以無人機襲擊一處彈藥庫。

列茲尼科夫表示，這些攻擊對象皆是當局認定的目標，因為可藉此削弱俄軍戰力，有助拯救烏國人民性命，並批評俄國是「恐怖主義國家」。不過他也承認，目前烏國對俄反攻的進程比預期緩慢。

針對烏國加入北約事宜，列茲尼科夫則稱由於北約第5條款的「集體防衛」規定，烏國可能要等對俄作戰結束後方能加入，屆時北約也會受益於烏國加入，因為烏國會成為北約和歐洲東部的「盾牌」。

美國有線電視新聞網CNN引述多個消息來源報導，烏東城市巴赫姆特以南的俄羅斯軍隊，遭受重大損失，在烏克蘭猛烈砲火中，似乎已經撤退。

另一方面，和烏克蘭接壤的5個歐盟成員國，包括波蘭、匈牙利、保加利亞、斯洛伐克和羅馬尼亞要求，將現有四種烏克蘭穀物進口禁令，延長到9月中旬之後，以保護當地農民免受烏克蘭生產的廉價糧食的影響。

據央廣報導，俄羅斯國會下院國家院，也就是杜馬(the Duma)今天表決通過，將男性應徵入伍的最高年齡從27歲提高到30歲，進而增加服一年義務兵役的年輕男性人數。杜馬通過的這項新立法將於明年1月1日生效。

烏克蘭國防部長認為，明年夏季前將打贏戰爭，讓烏國得以加入北約；圖為烏軍在巴赫姆特...
烏克蘭國防部長認為，明年夏季前將打贏戰爭，讓烏國得以加入北約；圖為烏軍在巴赫姆特前線發射迫擊砲。（路透）

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