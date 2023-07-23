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烏克蘭：俄軍向敖德薩發射19枚飛彈 造成2死22傷

中央社／基輔23日綜合外電報導
烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）遭俄羅斯攻擊。（美聯社）
烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）遭俄羅斯攻擊。（美聯社）

烏克蘭今天表示，莫斯科當局於夜間從陸地、空中、海上向烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa）發射19枚飛彈，造成2人死亡、22人受傷，摧毀了一座東正教大教堂。

這是俄羅斯退出黑海穀物協議後，對這座歷史悠久城市發動的另一波攻擊。

烏克蘭空軍在Telegram上說道，「敵軍總共使用了19枚各式飛彈」，並表示9枚飛彈已被摧毀。

烏克蘭空軍指出，其中包括縞瑪瑙（Onyx）飛彈、海上發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、和伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。

烏克蘭當局表示，俄國在夜間以飛彈對敖德薩進行攻擊造成的死亡人數升至2人，另有22人受傷，其中包括4名小孩。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在Telegram上寫道：「1名1974年出生的男子在夜間砲擊中喪生。」這使得死亡人數達到2人。

他也指出：「另有22人受傷，其中包括11歲、12歲、和2名17歲的小孩。」

烏克蘭外交部在推特（Twitter）上發文表示：「位在敖德薩歷史中心的主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）被毀，這座教堂受到聯合國教科文組織（UNESCO）的保護。這是一起永遠不會被遺忘和寬恕的戰爭罪行。」

在莫斯科當局以飛彈襲擊歷史悠久的港口敖德薩、造成多人傷亡、毀壞一座東正教教堂後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）誓言將對俄軍進行報復。

澤倫斯基表示：「飛彈襲擊了平靜的城市、住宅、大教堂。我們肯定會為敖德薩向俄國恐怖分子進行報復。他們將會感受到報復。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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