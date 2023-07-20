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俄軍空襲烏克蘭黑海港口 聯合國秘書長強烈譴責

中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導
尼古拉耶夫的消防員試圖撲滅空襲引起的火勢。(美聯社)
尼古拉耶夫的消防員試圖撲滅空襲引起的火勢。(美聯社)

俄羅斯又以無人機和飛彈夜襲烏克蘭黑海港口後，聯合國秘書長表態強烈譴責。烏方則宣布，將把赴俄國或俄國占領區的黑海船隻視為潛在軍用物資船，比照俄國類似措施。

綜合路透與法新社報導，在俄羅斯退出黑海穀物協議後，黑海局勢升溫。俄軍連續第3晚空襲烏克蘭港口，威脅前往烏克蘭的船隻，震撼全球穀物市場。

古特瑞斯（Antonio Guterres）今天強烈譴責俄國的攻擊，同時警告，「破壞民用基礎設施可能構成違反國際人道法」。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「這類攻擊的影響力也將擴及烏克蘭境外。…我們已經看到對全球小麥和玉米價格的負面效應，大家都因此受害，尤其是南方世界（Global South）的弱勢民眾。」

由聯合國和土耳其去年7月斡旋的黑海穀物協議，使原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機目的。

俄羅斯日前拒絕展延這份協議，收回對航行安全的保證，並警告，自20日起所有經黑海前往烏克蘭港口的船隻，都將被視為潛在的軍用物資船。

烏克蘭今天也宣布，將把前往俄羅斯或烏國境內俄占區的船隻視為潛在的軍用物資船。

另據烏克蘭空軍說法，俄軍以19枚巡弋飛彈和19架無人機攻擊港口城市敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

官員表示至少3人死亡、20多人受傷，並上傳建築物起火和半倒的影像。

在此之前，連接克里米亞和俄國本土的跨海大橋克里米亞大橋被炸，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揚言要展開報復。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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