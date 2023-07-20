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白俄國防部證實 瓦格納集團協助訓練特種部隊

中央社明斯克20日綜合外電報導
瓦格納教官協助訓練白俄的領土防衛部隊。(法新社)
瓦格納教官協助訓練白俄的領土防衛部隊。(法新社)

白俄羅斯國防部今天表示，來自俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的傭兵已開始在距離北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭邊界僅幾公里的白俄軍事靶場，協助訓練白俄特種部隊。

法新社和路透報導，白俄羅斯國防部透過聲明指出：「儘管下著雨，布雷斯特斯基（Brestsky）訓練場還是很熱。」並發布身穿戰鬥裝備的蒙面戰士照片。

白俄國防部提到瓦格納集團（Wagner Group）時表示：「在一週時間內，特種部隊和連隊代表會在布雷斯特斯基訓練場演練作戰任務。」

瓦格納集團在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中發揮關鍵作用，上個月發起短暫兵變試圖推翻俄國軍事領導高層，但後來撤軍結束短命兵變。

白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）向瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）提供在白俄的庇護，還說白俄軍隊將受益於瓦格納指揮官的戰鬥經驗。

白俄當局上週指出，國防部與瓦格納制定了經驗交流的「藍圖」，瓦格納教官開始訓練白俄的領土防衛部隊。

昨天晚間流傳一段影片，據稱是普里格津在白俄向瓦格納戰士發表談話，這是他上月發動兵變失利以來首次在影片中露面。

瓦格納 白俄羅斯 國防部

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