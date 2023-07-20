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兵變近1月露面了 普里格津疑在這國迎戰士

編譯中心／綜合19日電
英國情報認為，俄羅斯總統普亭為求自保，選擇與瓦格納首腦普里格津(圖)達成協議。（Getty Images）
英國情報認為，俄羅斯總統普亭為求自保，選擇與瓦格納首腦普里格津(圖)達成協議。（Getty Images）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的相關Telegram頻道今天發布一段影片，顯示他人在白俄羅斯，並且歡迎他的戰士來到白俄。如果內容屬實，這將是他上月率軍發動兵變失利以來首次公開亮相。

路透報導，瓦格納集團6月23至24日在俄羅斯發動兵變失利，西方認為這對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Telegram今天出現一部影片，顯示普里格津人在白俄羅斯，並且歡迎他的戰士來到白俄。

路透指出，這則影片是由普里格津的Telegram新聞服務頻道發布，影片中有一名聲音及俄語聽起來像是他的男子，問候來到白俄的瓦格納戰士。但路透無法獨立核實這部影片的真實性。

這名男子說道：「歡迎小伙子們，歡迎來到白俄羅斯的土地。我們光榮地參與戰鬥。你們為俄羅斯做了很多事情。在前線發生的事是一種恥辱，我們不需要捲入其中。」

此外，這名男子也提及：「我們應該做好準備，變得更好，踏上前往非洲的新旅程。」

另外，CNN報導，英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）、秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）今天表示，普亭被迫與普里格津達成協議，才能夠終結上個月的那起短命兵變。

摩爾說，「他（普亭）確實沒有反擊普里格津，而是在白俄羅斯領導人斡旋下達成協議以求自保。所以連我也猜不透普亭的內心。」

「如果你觀察普亭那天的舉止，普里格津開始造反之際，我認為是在早餐的時候，到晚餐時他就被赦免了。然後又過了幾天，他還受邀喝茶。因此，這肯定有蹊蹺，就連軍情六處首長想要嘗試解讀誰當權、誰失勢，都有點困難。」

摩爾表示，自瓦格納集團發動兵變至今，普里格津仍然健在，還可以自由行動，甚至「就在附近出沒」。他認為普亭無疑正蒙受內部壓力。「如果你不是完全沒意料到，你就不會讓一群傭兵沿著高速公路挺進到距離莫斯科125公里以內的地方。所以我認為他可能感受到了某種壓力。」

英國情報認為，俄羅斯總統普亭(圖)為求自保，選擇與瓦格納首腦普里格津達成協議。（...
英國情報認為，俄羅斯總統普亭(圖)為求自保，選擇與瓦格納首腦普里格津達成協議。（Getty Images）

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