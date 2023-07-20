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瓦格納兵變後「首公開露面」普里格津現身影片：歡迎戰士來白俄

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月發動兵變失敗後銷聲匿跡，19日一段影片顯示，普里格津人在白俄羅斯，歡迎他的戰士們來到白俄。(美聯社)
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月發動兵變失敗後銷聲匿跡，19日一段影片顯示，普里格津人在白俄羅斯，歡迎他的戰士們來到白俄。(美聯社)

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月發動兵變失敗後銷聲匿跡，19日一段影片顯示，普里格津人在白俄羅斯，歡迎他的戰士們來到白俄，並稱俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動是恥辱。

衛報報導，這段影片由隸屬於瓦格納集團的Telegram頻道發布，影片中一名身形與聲音都神似普里格津的男子向他的戰士們說，「歡迎來到白俄羅斯的土地上！我們為尊嚴而戰，我們已為俄羅斯做了很多事！」。

普里格津在影片中繼續批評俄軍在烏克蘭戰事上的規劃與行動，稱瓦格納部隊目前不會在烏克蘭作戰，稱「現在前線發生的事情是一種恥辱，我們不需要參與其中。我們將等待能夠充分證明自己的那一刻」，並指他的戰士們「將在白俄羅斯駐紮一段時間，我們將讓白俄羅斯成為世界第二大軍隊」。

俄羅斯總統普亭上周聲稱普里格津拒絕繼續與俄軍並肩作戰的機會。相反地，估計有2000名瓦格納戰士逃往白俄，據說有些人正在首都明斯克東南部的阿西波維奇鎮（Asipovichi）指導白俄國土防禦部隊。

CNN報導，該影片畫質低落且是在弱光源下拍攝，無法證實是否就是普里格津本人，這段影片後來也獲普里格津個人帳號轉發。若該影片內容為真，這段影片將成為普里格津上月兵變以來，首次公開露面。

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