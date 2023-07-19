英MI6首長：普亭被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保

英國秘密情報局局長摩爾。美聯社

英國秘密情報局局長摩爾今天表示，俄羅斯總統普亭 別無選擇，只能跟傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津達成協議，才能夠終結上個月的那起短命兵變。

通稱為軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）告訴美國有線電視新聞網（CNN），「他（普亭）確實沒有反擊普里格津（Yevgeny Prigozhin），而是在白俄羅斯 領導人斡旋下達成協議以求自保。所以連我也猜不透普亭（Vladimir Putin）的內心。」

「如果你觀察普亭那天的舉止，普里格津開始造反之際，我認為是在早餐的時候，到晚餐時他就被赦免了。然後又過了幾天，他還受邀喝茶。因此，這肯定有蹊蹺，就連軍情六處首長想要嘗試解讀誰當權、誰失勢，都有點困難。」

摩爾表示，自瓦格納集團（Wagner Group）發動兵變至今，普里格津仍然健在，還可以自由行動，甚至「就在附近出沒」。他認為普亭無疑正蒙受內部壓力。

「如果你不是完全沒意料到，你就不會讓一群傭兵沿著高速公路挺進到距離莫斯科125公里以內的地方。所以我認為他可能感受到了某種壓力。」