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克里米亞大橋局部通車 俄夜襲黑海港口

編譯高詣軒／綜合18日電
又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge）的克里米亞大橋傳遭破壞，相關人員17日在現場展開修復，照片由俄國反恐單位釋出。(歐新社)
又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge）的克里米亞大橋傳遭破壞，相關人員17日在現場展開修復，照片由俄國反恐單位釋出。(歐新社)

英國廣播公司（BBC）報導，連接俄國和克里米亞半島的「克里米亞大橋」17日傳出遭攻擊受損後，俄國當局表示，該橋道路交通已局部恢復，車輛可以使用單線車道通過俄、克之間的克赤海峽（Kerch Strait），並釋出現場影片。

克里米亞大橋遭攻擊，已導致一對赴當地度假的夫妻因此喪命，其同行女兒受傷。俄方對此指控是烏國透過無人艇發動攻勢。

俄國總統普亭已矢言，軍方將會有所回應，俄國也已拒絕延長讓穀物可從烏克蘭黑海港口安全出口的一項穀物協議，但否認此舉意在報復。

BBC指出，在俄國表態譴責後，烏克蘭在夜間就遭到一波俄國飛彈襲擊，遇襲地點包括黑海港口敖德薩（Odesa）。官員表示，飛彈殘骸已使港口和數間民宅受損。

據路透報導，烏國空軍表示已擊落在夜間來襲的6枚「口徑」（Kalibr）飛彈，以及36架入侵無人機當中的31架，擊落地點多在烏南敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，剩餘則是在其他東部地區摧毀。

烏克蘭尚未正式坦承發動日前對該橋的攻擊，但有情報單位人士向BBC透露，攻擊幕後主事者是烏國，使用的設備是無人艇。

另據央廣報導，俄羅斯國會今天將男性入伍服役的最高年齡延長至少5年，如果是最高級別的軍官，年齡最高可達70歲。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科於去年9月宣布自第二次世界大戰以來的首次動員令，在經常是混亂狀況的緊急徵兵中，召集超過30萬退伍軍人，以支持俄國在烏克蘭的戰爭。

俄羅斯國防部長蕭依古表示，他計畫將現役戰鬥人員的基本人數，包括職業簽約兵和義務兵，從115萬人增加到150萬人。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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