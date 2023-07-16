黑海穀物協議到期前夕 最後一艘船駛離烏克蘭港口

根據路透記者目擊以及航運網站MarineTraffic.com，依聯合國居間斡旋達成的黑海穀物協議載運烏克蘭穀物的最後一艘船隻，已駛離烏克蘭。圖為懸掛土耳其國旗的TQ Samsun離開烏克蘭敖德薩港。（路透）

根據路透記者目擊以及航運網站MarineTraffic.com，依聯合國 居間斡旋達成的黑海穀物協議載運烏克蘭 穀物的最後一艘船隻，今天上午已經駛離烏克蘭南部的敖德薩港（Odesa）。

路透報導，俄羅斯 自6月27日起未再允許任何新船隻登記註冊。除非俄羅斯同意延期，黑海穀物協議將於17日到期。

聯合國（UN）發言人14日表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正在等待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關於延長黑海穀物協議的回應。

克里姆林宮表示，普亭昨天在電話中告訴南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），關於移除俄羅斯糧食和化肥出口障礙的承諾迄今尚未兌現。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄烏雙方於2022年7月在聯合國和土耳其的聯合斡旋下，達成黑海穀物協議。不過，俄方一再揚言退出協議。這項協議之前於5月17日展延2個月，即將在明天到期。

烏克蘭官員對於這艘懸掛土耳其國旗的TQ Samsun是否已駛離敖德薩港，未立即發表評論。

烏克蘭和俄羅斯同為全球重要的穀物出口國。