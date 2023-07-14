拜登判斷俄烏歹戲「不會拖好幾年」盼基輔反攻行動促和談契機

美國總統拜登估計俄烏戰爭不會拖好幾年，期盼烏克蘭反攻能開創和談空間，同時承諾美國將堅守北約聯盟。（Getty Images）

美國總統拜登 （Joe Biden）判斷俄烏戰爭不會拖好幾年，期盼烏克蘭 反攻能開創和談空間，同時承諾美國將堅守北約 聯盟。

北約（NATO）峰會12日甫於立陶宛落幕，拜登轉赴芬蘭會晤歐洲5國。期間拜登發表談話提到，如今俄羅斯總統普亭權勢弱化，難以維持對烏克蘭的軍事武力。「我不認為戰爭會拖好幾年」，並表示在欠缺「資源和軍隊」的情況下，「俄羅斯無法沒完沒了打下去」。

拜登再補充，「有一種情況是，普亭最終考量經濟、政治和其他因素不利於俄羅斯後決定收手。」

儘管拜登政府和其他盟友不看好烏克蘭的反攻進程，拜登倒是對烏克蘭的表現寄與厚望，「我期許且預測烏克蘭的反撲取得重大進展，取得協商空間。」

今年6月烏克蘭展開期盼已久的反攻行動，只不過節奏緩慢，不如基輔和其他盟友預期。

另一方面，這禮拜以來，美國和其他盟友不停喊話北約前所未有地強大團結，卻總有揮之不去的陰霾——一旦川普捲土重來登上2024年總統大位，恐怕會限縮美國在北約的影響力，徹底退出北約也不無可能。

拜登對此表示，「談到美國外交政策，可以肯定的是，我們將堅守北約聯盟。」