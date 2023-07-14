烏證實收到美援集束彈 將加速攻俄

烏克蘭高階軍官13日表示，烏克蘭武裝部隊已收到美國承諾給烏國的集束彈藥。（美聯社）

烏克蘭 高階軍官13日表示，烏克蘭武裝部隊已收到美國承諾給烏國的集束彈藥，可用於加速反攻俄羅斯 占領軍。五角大廈一名高官證實這項說法。不過這種彈藥恐將對平民構成長期風險。

中央社引述法新社報導，烏克蘭陸軍指揮官塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們剛收到（集束彈藥），還沒使用，但它們可以從根本上改變（戰場）局面。」、

「敵人也瞭解，拿到這種彈藥之後，我們會有優勢。」

塔納夫斯基並說，烏克蘭部隊不會在人口稠密區域部署集束彈藥。

CNN同日也播出美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的訪問。被問及俄烏戰爭結束後，烏克蘭會不會加入北大西洋公約組織（NATO），奧斯汀告訴CNN：「我很肯定那件事會發生。」

奧斯汀指出，烏克蘭庫存大多仍是蘇聯時期留下來的裝備，在訓練和裝備方面，烏克蘭還有工作要做，好達到北約的標準。

美國總統拜登 （Joe Biden）也說，烏克蘭有朝一日會加入北約，但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。

據悉，荷蘭和丹麥為首的11個國家聯盟，將開始訓練烏克蘭飛行員駕駛美國製的F-16戰機。美國授權行動後，這項計畫將從8月開始在丹麥訓練烏克蘭飛行員。

對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則表示，俄國會把西方國家提供給烏克蘭的F-16戰機視為「核威脅」，因為F-16戰機可掛載核子武器。

拉夫羅夫談到，美國計畫轉讓F-16戰機給烏克蘭，儘管華府尚未批准任何國家向烏克蘭提供F-16戰機，「我們會把烏克蘭部隊擁有此類系統一事，視為西方在核子領域的威脅。」

另外，拜登先前在北大西洋公約組織（NATO）峰會記者會上口誤，錯把烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）叫成俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

Vladimir Putin是普亭的英文譯名，澤倫斯基英文譯名則為Volodymyr Zelenskyy，Vladimir和Volodymyr是同名的不同翻譯版本。

拜登上任以來不時口誤，例如曾不小心將烏克蘭人說成伊朗人，他在北約峰會記者會發生的口誤事件很快引起熱烈討論，網友紛紛表示「簡直令人難以置信」、「這位老人必須休息」。

不過，也有不少人指出Volodymyr和Vladimir相似，並對拜登表示同情，認為這是很容易犯的錯誤。