俄情報頭子認了瓦格納兵變後跟CIA局長通話 重點在「這件事」

俄羅斯 對外情報機構「對外情報局」(SVR)局長納雷什金(Sergei Naryshkin)向塔斯社證實,自己跟美國中央情報局(CIA )局長伯恩斯(William Burns)於6月下旬進行了電話交談,期間兩人「思考與討論怎麼處理烏克蘭 問題」。

根據此前新聞,俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津兵變失敗後,伯恩斯(William Burns)聯繫了俄方,保證美國沒有參與其中。據報導,伯恩斯當時聯繫對象就是納雷什金,這也是美俄兩國在普里格津兵變事件以來的美俄最高層級接觸。

“Russian foreign intelligence chief Sergei Naryshkin said on Wednesday that he had held a phone call with his CIA counterpart William Burns in late June to discuss "what to do with Ukraine", Russia's TASS news agency reported.” https://t.co/Mei0IIBzNy