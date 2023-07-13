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俄情報頭子認了瓦格納兵變後跟CIA局長通話 重點在「這件事」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯「對外情報局」（SVR）局長納雷什金（中），攝於6月。（路透 / Sputnik）
俄羅斯「對外情報局」（SVR）局長納雷什金（中），攝於6月。（路透 / Sputnik）

俄羅斯對外情報機構「對外情報局」（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）向塔斯社證實，自己跟美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）於6月下旬進行了電話交談，期間兩人「思考與討論怎麼處理烏克蘭問題」。

根據此前新聞，俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津兵變失敗後，伯恩斯（William Burns）聯繫了俄方，保證美國沒有參與其中。據報導，伯恩斯當時聯繫對象就是納雷什金，這也是美俄兩國在普里格津兵變事件以來的美俄最高層級接觸。

納雷什金告訴塔斯社記者，「是的，確實，在上個月底進行了一次對話。在我看來，6月24日事件（普里格津兵變）充當了我美國同行打電話的藉口，可以看出我是怎麼回答（伯恩斯）對於（在那天）發生了什麼事的探詢」。

根據納雷什金說法，他跟伯恩斯的對話持續了大約一個鐘頭，「依我看，這在很大程度上是（安排通話的）藉口，因為對話大部分集中在討論烏克蘭與圍繞其的情況，我們進行了一些思考與商討，應該對烏克蘭採取何種措施」。

納雷什金在答覆相關問題時表示，仍有可能安排他跟伯恩斯的當面會晤，「我們（在6月下旬電話交談期間）並未商定會晤，但是存在這種可能性，（額外的）電話交談與當面會晤兩者都還是有可能」。他在評論伯恩斯據稱6月訪問烏克蘭相關的新聞時表示，在兩人電話交談期間，「並未以任何方式觸及伯恩斯訪問基輔的話題」。

在塔斯社另一篇報導中，納雷什金稱就烏克蘭進行談判的條件尚未成形。他說，「事實是談判遲早將成為可能，這很自然，因為任何衝突，包括武裝衝突在內，都會以談判落幕，但談判的條件仍需要成熟」。路透報導，CIA拒絕評論納雷什金的發言。

烏克蘭 CIA 俄羅斯

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