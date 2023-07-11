北約秘書長：烏克蘭缺彈藥 盟國正增產增購

北約秘書長史托騰柏格。(Getty Images)

北約 秘書長史托騰柏格坦言短期烏克蘭 彈藥存量愈來愈低，北約自去年4月起開始因應，包括增產增購。對於美國供烏集束彈藥的爭議，他表示俄烏雙方均已使用，差別在俄羅斯用來侵略，而烏克蘭用於自衛。

北大西洋公約組織（NATO）今天下午起將在立陶宛首都維爾紐斯正式召開為期2天的高峰會，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上午在峰會場邊論壇作出前述表示。

他指出，去年4月起，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭1個多月後，北約便開始與軍武產業接觸，討論增加彈藥生產的問題。他坦言北約盟國「一開始就沒有儲備足夠彈藥」，如今愈來愈多盟國已簽署長期彈藥採購合約，一年多來北約就此議題的努力正逐漸產生效果。

他也坦言，短期內因應烏克蘭所需彈藥對盟國已構成挑戰，「我們必須做任何能做的事來供應他們」，至於提供什麽樣的彈藥，則是各個盟國本身的決定。

美國決定提供烏克蘭集束彈藥一事，引起人權團體反對。目前全球已有逾百國宣布放棄使用這種殺傷力強大的武器。

對此，史托騰柏格強調，俄烏戰爭雙方已經都在使用集束彈藥，不同的是，俄國 用來侵略他國，而烏克蘭則是用以自保。

峰會場邊論壇的另一段圓桌討論中，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）也舉出中國、俄國增加國防支出的速度是數十倍於歐美國家，強調西方國家必須支持武器增產，以產生相應的遏阻效果。

卡拉斯說，「（我們）需要它，為了永遠不需要用到它（指武器）」。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）則在前述論壇談及俄國傭兵集團瓦格納在兵變失敗後被傳轉進白俄羅斯一事，示警北約盟國須試想若500個軍事訓練精良的人員化身移民進入盟國境內，將如何因應。

他說，俄國的野心沒有任何改變，「我們必須更努力提升準備」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在峰會前夕承諾將加國原本派駐拉脫維亞的北約兵力增加一倍，他在同場論壇回應加國人民是否支持時表示，「人民知道世界正在改變，不只發生在烏克蘭的戰爭，還有其他極權力量正在崛起」。

杜魯道強調，如果是俄國贏得這場戰爭，「世界上所有的一切都會被改變」。