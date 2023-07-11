我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／趣學中文 華裔媽為ABC創辦雙語雜誌

這5家連鎖快餐店的甜筒聖代 不是真正冰淇淋

北約秘書長：烏克蘭缺彈藥 盟國正增產增購

中央社維爾紐斯11日專電
北約秘書長史托騰柏格。(Getty Images)
北約秘書長史托騰柏格。(Getty Images)

北約秘書長史托騰柏格坦言短期烏克蘭彈藥存量愈來愈低，北約自去年4月起開始因應，包括增產增購。對於美國供烏集束彈藥的爭議，他表示俄烏雙方均已使用，差別在俄羅斯用來侵略，而烏克蘭用於自衛。

北大西洋公約組織（NATO）今天下午起將在立陶宛首都維爾紐斯正式召開為期2天的高峰會，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上午在峰會場邊論壇作出前述表示。

他指出，去年4月起，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭1個多月後，北約便開始與軍武產業接觸，討論增加彈藥生產的問題。他坦言北約盟國「一開始就沒有儲備足夠彈藥」，如今愈來愈多盟國已簽署長期彈藥採購合約，一年多來北約就此議題的努力正逐漸產生效果。

他也坦言，短期內因應烏克蘭所需彈藥對盟國已構成挑戰，「我們必須做任何能做的事來供應他們」，至於提供什麽樣的彈藥，則是各個盟國本身的決定。

美國決定提供烏克蘭集束彈藥一事，引起人權團體反對。目前全球已有逾百國宣布放棄使用這種殺傷力強大的武器。

對此，史托騰柏格強調，俄烏戰爭雙方已經都在使用集束彈藥，不同的是，俄國用來侵略他國，而烏克蘭則是用以自保。

峰會場邊論壇的另一段圓桌討論中，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）也舉出中國、俄國增加國防支出的速度是數十倍於歐美國家，強調西方國家必須支持武器增產，以產生相應的遏阻效果。

卡拉斯說，「（我們）需要它，為了永遠不需要用到它（指武器）」。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）則在前述論壇談及俄國傭兵集團瓦格納在兵變失敗後被傳轉進白俄羅斯一事，示警北約盟國須試想若500個軍事訓練精良的人員化身移民進入盟國境內，將如何因應。

他說，俄國的野心沒有任何改變，「我們必須更努力提升準備」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在峰會前夕承諾將加國原本派駐拉脫維亞的北約兵力增加一倍，他在同場論壇回應加國人民是否支持時表示，「人民知道世界正在改變，不只發生在烏克蘭的戰爭，還有其他極權力量正在崛起」。

杜魯道強調，如果是俄國贏得這場戰爭，「世界上所有的一切都會被改變」。

烏克蘭 北約 俄國

上一則

以色列國會一讀通過司改重要議案 全國再爆示威

下一則

北約峰會承諾強化防禦武力、簡化烏克蘭入會

延伸閱讀

愛沙尼亞總理：北約可以保衛波羅的海3國國土

愛沙尼亞總理：北約可以保衛波羅的海3國國土
澤倫斯基：已得知烏克蘭將加入北約

澤倫斯基：已得知烏克蘭將加入北約
北約將為烏克蘭入盟規畫「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表

北約將為烏克蘭入盟規畫「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表
東京辦事處今秋再議 這人罵北約祕書長傻瓜

東京辦事處今秋再議 這人罵北約祕書長傻瓜

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降
樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元

樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元