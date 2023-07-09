憂瓦格納驚擾 波蘭增派邊境軍力
波蘭國防部長宣布，8日開始將向該國東部調動1000多名士兵，因為這個北約成員國日益擔心遷往白俄羅斯的瓦格納集團戰士可能導致其邊境緊張局勢加劇 。波蘭總理上月底希望在境內部署核武，以應對俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武。
波蘭總理上月底表示，鑒於俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武器，波蘭願意加入北約國家核交換計畫。波蘭希望在波蘭領土上部署核武器以應對。
路透報導，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵遷往白俄羅斯，北大西洋公約組織（NATO）東翼成員國擔心，瓦格納集團將導致該地區變得更不穩定。
波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特發文稱，「第12和第17機械化旅的1000多名士兵和近200套裝備正開始轉移到東部。這表明我們已準備好應對邊境附近破壞穩定的企圖。」波蘭2日已宣布派遣500名警察，以強化波蘭與白俄邊境的安全。
近幾周來，試圖穿越白俄邊境進入波蘭的移民人數有所增加。據邊境防衛隊的說法，7日有200多人試圖非法越境，其中包括摩洛哥、印度和衣索比亞公民。
普里格津於6月23至24日帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。此後普里格津和瓦格納傭兵的確切行蹤便成謎。
白俄羅斯總統盧卡申科6日表示，普里格津和數以千計瓦格納傭兵仍在俄羅斯境內。
Telegram上的一個頻道8日引述瓦格納高階指揮官葉利札洛夫說法稱，瓦格納戰士目前正在放假，直到8月初，之後將依普里格津的命令移往白俄羅斯。
俄羅斯國防部同日表示，國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)現身部隊視察並監督一個新組建部隊的訓練，顯示他的官職穩固。但當局沒透露這段影片的拍攝時間，或是這項視察是在什麼時候進行。
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