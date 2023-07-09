憂瓦格納驚擾 波蘭增派邊境軍力

波蘭應對邊境穩定，第12和第17機械化旅的1000多名士兵正開始轉移到東部。路透

波蘭國防部 長宣布，8日開始將向該國東部調動1000多名士兵，因為這個北約成員國日益擔心遷往白俄羅斯 的瓦格納 集團戰士可能導致其邊境緊張局勢加劇 。波蘭總理上月底希望在境內部署核武，以應對俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武。

波蘭總理上月底表示，鑒於俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武器，波蘭願意加入北約國家核交換計畫。波蘭希望在波蘭領土上部署核武器以應對。

路透報導，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵遷往白俄羅斯，北大西洋公約組織（NATO）東翼成員國擔心，瓦格納集團將導致該地區變得更不穩定。

波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特發文稱，「第12和第17機械化旅的1000多名士兵和近200套裝備正開始轉移到東部。這表明我們已準備好應對邊境附近破壞穩定的企圖。」波蘭2日已宣布派遣500名警察，以強化波蘭與白俄邊境的安全。

近幾周來，試圖穿越白俄邊境進入波蘭的移民人數有所增加。據邊境防衛隊的說法，7日有200多人試圖非法越境，其中包括摩洛哥、印度和衣索比亞公民。

普里格津於6月23至24日帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。此後普里格津和瓦格納傭兵的確切行蹤便成謎。

白俄羅斯總統盧卡申科6日表示，普里格津和數以千計瓦格納傭兵仍在俄羅斯境內。

Telegram上的一個頻道8日引述瓦格納高階指揮官葉利札洛夫說法稱，瓦格納戰士目前正在放假，直到8月初，之後將依普里格津的命令移往白俄羅斯。

俄羅斯國防部同日表示，國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)現身部隊視察並監督一個新組建部隊的訓練，顯示他的官職穩固。但當局沒透露這段影片的拍攝時間，或是這項視察是在什麼時候進行。