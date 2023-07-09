我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

憂瓦格納驚擾 波蘭增派邊境軍力

編譯中心／綜合8日電
波蘭應對邊境穩定，第12和第17機械化旅的1000多名士兵正開始轉移到東部。路透
波蘭應對邊境穩定，第12和第17機械化旅的1000多名士兵正開始轉移到東部。路透

波蘭國防部長宣布，8日開始將向該國東部調動1000多名士兵，因為這個北約成員國日益擔心遷往白俄羅斯瓦格納集團戰士可能導致其邊境緊張局勢加劇 。波蘭總理上月底希望在境內部署核武，以應對俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武。

波蘭總理上月底表示，鑒於俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武器，波蘭願意加入北約國家核交換計畫。波蘭希望在波蘭領土上部署核武器以應對。

路透報導，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵遷往白俄羅斯，北大西洋公約組織（NATO）東翼成員國擔心，瓦格納集團將導致該地區變得更不穩定。

波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特發文稱，「第12和第17機械化旅的1000多名士兵和近200套裝備正開始轉移到東部。這表明我們已準備好應對邊境附近破壞穩定的企圖。」波蘭2日已宣布派遣500名警察，以強化波蘭與白俄邊境的安全。

近幾周來，試圖穿越白俄邊境進入波蘭的移民人數有所增加。據邊境防衛隊的說法，7日有200多人試圖非法越境，其中包括摩洛哥、印度和衣索比亞公民。

普里格津於6月23至24日帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。此後普里格津和瓦格納傭兵的確切行蹤便成謎。

白俄羅斯總統盧卡申科6日表示，普里格津和數以千計瓦格納傭兵仍在俄羅斯境內。

Telegram上的一個頻道8日引述瓦格納高階指揮官葉利札洛夫說法稱，瓦格納戰士目前正在放假，直到8月初，之後將依普里格津的命令移往白俄羅斯。

俄羅斯國防部同日表示，國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)現身部隊視察並監督一個新組建部隊的訓練，顯示他的官職穩固。但當局沒透露這段影片的拍攝時間，或是這項視察是在什麼時候進行。

波蘭應對邊境穩定，第12和第17機械化旅的1000多名士兵正開始轉移到東部。路透
波蘭應對邊境穩定，第12和第17機械化旅的1000多名士兵正開始轉移到東部。路透
俄羅斯國防部長蕭依古（左）8日視察新組建部隊的作戰訓練。（路透）
俄羅斯國防部長蕭依古（左）8日視察新組建部隊的作戰訓練。（路透）

白俄羅斯 瓦格納 國防部

上一則

悼安倍驚魂 男持疑似槍械被捕

下一則

安倍後繼無人 岸田執政利多

延伸閱讀

憂瓦格納傭兵破壞穩定 波蘭急調逾千士兵鎮守邊境

憂瓦格納傭兵破壞穩定 波蘭急調逾千士兵鎮守邊境
白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯

白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯
神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望
烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

2023-07-03 00:38

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂