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巴西總統：關注對抗飢餓 不願再介入俄烏衝突

編譯中心／綜合7日電
巴西總統魯拉表示，將會關注對抗飢餓，不想再涉及俄烏衝突。（取材自臉書）
巴西總統魯拉表示，將會關注對抗飢餓，不想再涉及俄烏衝突。（取材自臉書）

儘管不斷發表關於俄羅斯烏克蘭戰爭的看法，巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)6日表示，他不想捲入東歐衝突，因為關心的主要戰爭是對抗飢餓。

央廣報導，魯拉6日在總統府高原宮重新啟動國家工業發展委員會(CNDI)發表聲明說：「巴西喜歡全世界，全世界也喜歡巴西。這就是為什麼我不想涉及烏克蘭和俄羅斯戰爭的問題，因為我的戰爭是在這裡對抗飢餓、失業和貧困。為什麼要在乎別人的爭執？我要擔心的是自己的戰鬥。」東歐衝突是魯拉6月底訪問梵蒂岡期間和天主教教宗方濟各(Pope Francis)討論的主要問題。

會談後的第2天，魯拉在義大利向新聞媒體指出，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)需要親自談判達成一項和平協定， 以結束戰爭。

魯拉在義大利說：「首先要做的是說服他們停止戰爭並坐下來交談，直到找到一個共同點。和平協定不是投降，對衝突雙方都有利。如果提案是讓一方讓步100%，就不是協議，而是強迫投降。烏克蘭和俄羅斯需要自己做出決定。」魯拉和澤倫斯基原定5月在G7(七大工業國集團)會議期間在日本會面，但澤倫斯基臨時取消會議，令魯拉很不滿意，並說澤倫斯基如果有什麼重要事情耽擱了，只要知會一聲，他還是能夠理解。

當時魯拉對新聞媒體說：「我很不高興，因為我想和他(澤倫斯基)見面討論這個問題，但他已經成年了，知道自己在做什麼。」今年4月魯拉接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)，目的是促進戰爭的國際調解。魯拉在會議中表示，西方國家的介入延長俄烏衝突時間。

對此，美國政府指責巴西「完全不觀察事實就鸚鵡學舌俄羅斯和中國的宣傳」；魯拉則表示他希望推動和平倡議。

當時烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)也透過社群媒體批評魯拉，是「將受害者和侵略者劃上等號」，以及「抨擊烏克蘭的盟友，因幫助烏克蘭保護自己免受兇殘的攻擊」。

之後烏克蘭政府邀請魯拉訪問首都基輔，以瞭解俄羅斯侵略的現實。幾天後，魯拉也改口說「錯的是俄羅斯」。

普亭和魯拉也曾在5月底透過電話交換意見，當時魯拉表示願意協助尋求解決方案。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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