烏克蘭總理：俄烏戰爭結束後 擬建立職業軍隊

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）。(歐新社)

烏克蘭 總理什米哈爾（Denys Shmyhal）今天表示，烏克蘭計劃在抵禦俄羅斯 侵略的戰爭結束後放棄徵兵制，改為建立職業軍隊，使烏克蘭部隊更接近北大西洋公約組織（NATO）標準。

路透報導，什米哈爾會晤國防和安全部門高層官員，並商討被稱為「烏克蘭之盾」（Ukrainian shield）的改革後，他說政府還會持續重點支持進一步提升國內武器產量。

什米哈爾在通訊軟體Telegram表示：「首要任務是完成烏克蘭安全和國防部隊過渡到北約 標準，從裝備武器到規劃分析等各個面向。」

「戰爭結束後，烏克蘭將放棄戰前的徵兵制。我們的國防基礎將會是一支職業化軍隊。」

烏克蘭想要加入北約，並希望北約下週在立陶宛舉行峰會時，能收到有關成員資格前景的明確訊號。

什米哈爾指出，烏克蘭還將建立具有戰鬥能力的後備人員庫來補充軍力，所有符合資格加入後備部隊的人員都會定期接受訓練。

2022年2月俄羅斯發動全面入侵後，烏克蘭宣布全國總動員。烏國官員表示，目前國防軍約有100萬人。

去年俄羅斯入侵之前，烏克蘭對年輕男性施行義務役徵兵制。烏克蘭軍隊中也有女性服役，但並非強制性。