澤倫斯基接受CNN專訪 稱普亭對於兵變反應「虛弱」

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基 2日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示俄國 總統普亭對於先前瓦格納 傭兵集團兵變的反應很「虛弱」，似乎正在失去對麾下人馬的控制，「我們看到普亭的反應，是很虛弱的」。

瓦格納兵變被視為近20年來，對於普亭權勢的最大威脅。澤倫斯基向CNN指出，瓦格納集團在俄國境內長驅直入，輕易就控制部分地區，「普亭沒有掌控這些區域的局勢」，認為普亭過去擁有的權勢正在削弱。

瓦格納首領普里格津的兵變期間，有2座俄國城市的軍事設施據傳遭瓦格納占領，傭兵並向莫斯科進軍，最後普里格津同意結束兵變。有影片顯示，普里格津的車輛離開兵變時據點頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時受到群眾歡呼。

澤倫斯基表示，烏克蘭情報資料顯示俄國當局先前有計量普里格津受支持的程度，並聲稱有半數俄國人支持普里格津和瓦格納兵變。

先前在1日的記者會上澤倫斯基也表示，普里格津的兵變已大幅影響俄國在戰場上的戰力，並可能有助於烏軍反攻。

雖然烏軍當前反攻聚焦奪回南部和東部領土，但澤倫斯基受訪時表示，他的最終目標是解放2014年遭到俄國併吞的克里米亞半島，稱若該地持續遭到俄軍占據，「這代表一件事：戰爭還沒有結束」。