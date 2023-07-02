我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬里蘭州巴爾的摩發生大規模槍擊 已知多人死亡、數十人傷

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

稱對烏戰爭「腐蝕普亭」 局長伯恩斯：創造中情局罕見良機

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
美國中央情報局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯攻打烏克蘭對俄羅斯總統普亭產生「腐蝕」效果，俄羅斯領導階層不滿衝突，創造了中情局「世代難逢的好機會」。（Getty Images）
美國中央情報局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯攻打烏克蘭對俄羅斯總統普亭產生「腐蝕」效果，俄羅斯領導階層不滿衝突，創造了中情局「世代難逢的好機會」。（Getty Images）

美國中央情報局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯攻打烏克蘭對俄羅斯總統普亭產生「腐蝕」效果，俄羅斯領導階層不滿衝突，創造了中情局「世代難逢的好機會」。

法新社報導，中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在英國「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表談話時表示，普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭是「當今國際秩序面臨最直接、最尖銳的地緣政治挑戰」。

伯恩斯指出，俄烏戰爭是莫斯科「戰略上的失敗」，不但暴露軍事弱點、損傷經濟，更促使北大西洋公約組織（NATO）變得更強大。

伯恩斯說：「對戰爭的不滿將繼續腐蝕俄羅斯領導階層…這種不滿，為中情局創造了世代難逢的好機會。」

伯恩斯補充說，「我們不會白白浪費這個機會」，他並指出，中情局最近在通訊軟體Telegram上發文，讓俄羅斯人知道如何透過「暗網」聯繫中情局。

伯恩斯的談話焦點也有提到中國，他表示中國是「唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也愈來愈有經濟、外交、軍事和技術實力來這麼做的國家」。

伯恩斯對中國國家主席習近平「國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心」示警，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加了1倍有餘。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

友善外籍人士 南韓報警專線3日起提供中、英翻譯 加快溝通速度

下一則

瓜地馬拉反腐候選人意外進決選 最高院下令檢查選票

延伸閱讀

中情局長：俄社會對戰爭不滿 給CIA徵召間諜的大好機會

中情局長：俄社會對戰爭不滿 給CIA徵召間諜的大好機會
中情局局長伯恩斯：美中經濟互相依賴 與中國脫鉤「很蠢」

中情局局長伯恩斯：美中經濟互相依賴 與中國脫鉤「很蠢」
瓦格納兵變失敗後…CIA局長急call俄方 保證與美無關

瓦格納兵變失敗後…CIA局長急call俄方 保證與美無關
CIA局長密訪烏克蘭 烏官員：年底奪回領土、談判停火

CIA局長密訪烏克蘭 烏官員：年底奪回領土、談判停火

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
俄羅斯總統普亭24日曾透過影片回應瓦格納傭兵組織的兵變事件。（美聯社）

兵變落幕後普亭首發聲明 瓦格納稱總部正常運作

2023-06-26 10:35

超人氣

更多 >
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材