兵變選錯邊 多名俄國將領人間蒸發掀臆測

普亭、格拉西莫夫。（美聯社）

瓦格納 傭兵組織針對俄軍事領導階層發動武裝兵變失敗後，俄羅斯總統普亭正努力重振權威，俄國 多名將領自此消失在各界視線中，據未經證實報導至少已有1人被捕。

路透分析，傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）本月24日發動政變，要求交出參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。格拉西莫夫自此未曾在公開場合或官媒露面。

自6月9日以來，俄國國防部 的新聞稿也從未提及格拉西莫夫。

根據部分西方軍事分析人士指出，67歲的格拉西莫夫不但是烏克蘭戰爭的俄軍指揮官，也是俄國3個「核按鈕手提箱」持有者之一。

同樣在大眾視線消失的，還有在烏克蘭戰爭中擔任俄軍副指揮官、被媒體封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergei Surovikin）。

「莫斯科時報」（Moscow Times）俄文版以及一名軍事部落客報導蘇洛維金已經被捕；其他在俄國擁有大批粉絲的軍事記者則說，蘇洛維金和其他高階軍官正就他們在兵變中的可能角色接受訊問。

路透社無法證實蘇洛維金是否已被捕。

在加密通訊軟體Telegram上訂閱數破百萬、由一位前俄國國防部官員經營的頻道Rybar指出，俄軍內部正在進行肅清。

他說，當局正試圖剔除在平定兵變上「缺乏決斷力」的軍事人員，因為部分報導指出，兵變最初階段期間，部分俄國武裝部隊似乎沒有採取任何行動來阻止瓦格納戰士。

Rybar說：「瓦格納私人軍事公司的武裝兵變，已成為大規模整肅俄國武裝部隊的藉口。」

若能證實此事，可能將一改俄軍在烏克蘭的作戰模式，並在莫斯科當局試圖阻撓烏克蘭反攻之際，掀起俄軍內部動盪。

俄國國防部並未對目前發生的事做出官方回應。

部分俄國及西方的軍事和政治分析人士認為，普里格津雖想拉下普亭的老盟友蕭依古（Sergei Shoigu）和被控「無能」的格拉西莫夫，然而，蕭依古俄國國防部長這個位置反而坐得更牢靠。

外交政策智庫卡內基基金會（Carnegie Endowment）俄國軍事專家考夫曼（Michael Kofman）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「我認為，他（普里格津）其實預期普亭會做出對他有利的決定，對蕭依古和格拉西莫夫採取一些措施。」

考夫曼說：「如今他的叛變反而可能讓他們保住飯碗，儘管各界普遍認定他們無能，俄羅斯聯邦武裝部隊上下也對這兩人深惡痛絕。」