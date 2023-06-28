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俄「末日將軍」傳知悉瓦格納兵變計畫 目前下落不明

中央社莫斯科29日綜合外電報導
曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（Sergei Surovikin，圖）將軍自24日起就未曾在公開場合露面。美聯社
曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（Sergei Surovikin，圖）將軍自24日起就未曾在公開場合露面。美聯社

英國「衛報」（The Guardian）報導，曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（Sergei Surovikin）將軍自24日起就未曾在公開場合露面。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國情報部門指稱，蘇洛維金可能事先就已知道俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）計畫發動兵變一事。

美國多位官員表示，他們現在正試著了解，曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金，是否曾協助策劃普里格津的行動。

據報導，蘇洛維金如果確實參與兵變行動，將會是俄國總統普亭（Vladimir Putin）揮軍侵烏以來，最新一個俄軍領導階層內鬨的跡象，也是「瓦格納派」和「普亭軍事顧問團派」這兩方陣營支持者，分歧擴大的徵兆。

普亭兩大軍事智囊分別為俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）以及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

蘇洛維金素以殘忍作風聞名，被俄媒封為「末日決戰將軍」，他之前曾擔任烏克蘭戰事指揮官，但上任僅3個月就遭撤換。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

普亭 烏克蘭 瓦格納

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