中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏克蘭 北京不反對

中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使傅聰表示，北京可以支持烏克蘭 收回1991年領土完整的目標，其中包括2014年被俄羅斯 吞併的克里米亞半島。

半島電視台刊登傅聰本月稍早的一個訪問，傅聰稱，中方尊重所有國家的領土完整，當中國和前蘇聯建交時，中方也是這麼同意的，「但正如我所說，這些都是歷史問題，需要俄羅斯和烏克蘭談判解決，這就是我們的立場」。被問到是否支持烏克蘭收回失地包括俄占地區，傅聰稱，他看不到任何理由反對：「我不認為有何不可。」（I don't see why not.）

他說：「我們（中國）尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，我們也是這樣主張的，但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是我們的立場。」

報導說，傅聰今年4月接受美國「紐約時報」（The New York Times）專訪曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括占領克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）。

傅聰又為中國涉烏克蘭問題的立場進行辯解，認為中方態度非常明確，「我們主張和平，我們認為通過在談判桌上解決分歧來盡快實現和平非常重要」。

報導提到，除了傅聰，中國官方一般不會就俄羅斯吞併烏克蘭領土發表公開評論。

當周末傭兵集團瓦格納（Wagner Group）恫嚇要發動大規模兵變卻戲劇性落幕後，中國與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）的同盟關係依然強固。

針對中國的立場，傅聰辯稱，中國倡議和平的立場向來明確，並深信藉由談判儘快化解歧見是非常重要的。

上週歐盟對俄羅斯頒布第11輪制裁名單，當中列入被控在俄烏戰爭中，援助俄羅斯軍工業的中國實體，對此傅聰表示，中國從未承諾不准企業襄助俄國，但期盼可藉由對話化解這些誤會。

此外，傅聰4月間接受紐時訪問時另表示，中俄友誼「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解，還說中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊。

就在俄羅斯去年入侵烏克蘭的三周前，普亭與中國領導人習近平簽署一份聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，更計畫在人工智慧（AI）和網路控制等領域加強合作。