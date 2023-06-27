有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

美國官員透露，有「末日將軍」之稱的俄羅斯前駐烏克蘭最高指揮官蘇洛維金（圖左）可能早就知道瓦格納集團首腦普里格津的兵變計畫。(路透)

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動兵變，在白俄羅斯 總統的斡旋下，最終打退堂鼓流亡白俄羅斯。最新消息指出，普里格津可能獲得俄國軍方的支持，一名俄國高階將軍已事先知情普里格津的兵變計畫。

紐約時報報導，根據了解美國情報的美國官員透露，他們正在試圖了解有「末日將軍」稱號的俄羅斯前駐烏克蘭 最高指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin），是否協助策劃普里格津的兵變行動，這場行動對俄羅斯總統普亭 形成執政23年來空前的威脅。

分析人士指出，蘇洛維金是受人尊崇的軍事領袖，去年烏克蘭反攻後，他幫助俄軍加強戰線防禦。雖然於今年1月被降職，但在戰爭行動中的影響力仍不可小覷，並依然受到軍隊歡迎。

美國官員表示，有跡象顯示其他俄羅斯將軍可能也支持普里格津以武力改變俄羅斯國防部領導層的計畫。現任和前任美國官員表示，腦普里格津輕易發動兵變，除非他相信其他掌權者會伸出援手。

如果蘇洛維金將軍參與這起兵變事件，這將是烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯軍事領導層發生內訌的最新跡象。報導指，這場內訌也可能決定俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上的未來，因為西方支持的軍隊將發起新的反攻，試圖奪回被莫斯科佔領的領土。

官員們表示，普亭現在必須決定，他是否認定蘇洛維金將軍幫助普里格津，以及他應該如何回應。