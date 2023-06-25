俄核攻烏雲籠罩 烏人狂囤碘片

烏克蘭士兵24日在扎波羅熱地區前線向俄羅斯陣地開火。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 指控俄羅斯計畫在其占據的札波羅熱核電廠 發動輻射外洩事件後，基輔呼籲烏克蘭民眾勿恐慌或囤積碘片。

澤倫斯基22日指稱，占領歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠的俄軍，打算策畫一場輻射外洩事件，以藉此發動恐怖攻擊。雖然克里姆林宮予以駁斥，但澤倫斯基的言論已使諸多烏克蘭民眾心生警惕，藥局的碘片需求也因此隨之激增。

烏克蘭衛生部22日晚間提醒，「切勿恐慌！別隨敵人起舞。澤倫斯基總統沒有公布（相關的）新消息」，但又說「俄羅斯是一個恐怖主義國家，就像握有手榴彈的猴子般」。該部23日警告，不當服用碘片恐導致不良影響，甚至可能致命。

內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，烏克蘭當局正監控相關情勢。札波羅熱核電廠一旦發生事故，恐將放射性碘釋放到大氣中，增加罹患甲狀腺癌的風險，就像1986年車諾比核災。碘片能夠預防放射性碘集中在甲狀腺，使其可以自然排出體外。

自俄國去年2月入侵烏克蘭以來，烏克蘭人對核安一直存有恐懼，在提供札波羅熱核廠冷卻用水的卡科夫卡大壩遭摧毀後，恐懼與日俱增。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西23日在俄國位於歐洲的飛地加里寧格勒會見俄羅斯國營核子企業（Rosatom）負責人，但會談並無定論。