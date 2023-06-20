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烏：2周收復8村落 俄：烏單日折損逾千人

編譯中心／綜合19日電
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍反攻行動順利。圖為烏軍坦克18日在烏東巴赫姆特附近前線向俄軍陣地發射火砲。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍反攻行動順利。圖為烏軍坦克18日在烏東巴赫姆特附近前線向俄軍陣地發射火砲。（美聯社）

烏克蘭近兩周來積極反攻遭俄羅斯占領的失土，19日宣告在直接通往亞速海沿岸的前線地帶，從俄軍手中收復烏國東南部札波羅熱州的皮亞季哈特基村，這是烏軍在烏國東南部收復的第八個村莊；俄羅斯國防部18日則聲稱，烏克蘭軍隊過去24小時內在前線傷亡慘重，札波羅熱和頓涅茨克地區發生了「最激烈戰鬥」，初估烏軍單日內在這些地區損失1000餘人。

烏國副國防部長馬里亞爾（Ganna Maliar）表示，烏軍這段期間向俄國防線推進七公里，光復多達113平方公里土地；烏克蘭總統澤倫斯基也稱讚烏軍反攻行動進展順利，在東部戰鬥熱點之一阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近「非常有效地擊退敵人攻勢」。 

今日俄羅斯援引俄軍18日消息表示，「敵人在南頓涅茨克和札波羅熱方向損失了約800多名烏克蘭士兵、20輛坦克、4輛步兵戰車和15輛裝甲戰車」。除人員和裝備方面的損失，烏軍還損失了兩門美援M777榴炮和數門蘇製火炮系統。據俄國防部通報，頓涅茨克市附近也發生了激烈戰鬥，烏軍在該戰線上損失了200多名士兵。

英國每日郵報報導，在對抗烏克蘭的反攻中，俄軍使出新戰術，出動遙控的T-54「自殺戰車」，上面載了6噸炸藥，爆炸威力驚人，化為巨大火球，據說迫使烏軍暫停反攻。

嚇人的畫面顯示，「自殺戰車」化為一片火海、冒出濃煙。俄國宣傳頻道Romanov宣稱，俄羅斯在國內將戰車填滿炸藥，再用自動駕駛駛入烏克蘭，攻擊烏軍。

不過，這種「伊斯蘭國」(IS)式的戰術也有弱點，俄軍一輛遙控戰車在距前線約100公尺處觸到地雷爆炸，化為火球，這輛戰車就報銷了。

另外，俄羅斯國防部17日宣稱，俄軍將一輛MT-LB裝甲車裝滿炸藥，駛向烏軍，重創敵人，但未獲證實。俄國國防部之前曾宣稱過去至少使用過一次這種自殺攻擊。

俄國侵烏以來，外界已對烏國投入590億美元資金，緩解其融資需求，但世界銀行估計烏國重建須耗資4100億美元，足足是當地國內生產毛額（GDP）三倍。澤倫斯基辦公室副主任舒爾馬（Rostyslav Shurma）18日表示，正尋求戰後重建「綠色馬歇爾計畫」資金來源，初步階段需400億美元，將把鋼鐵業放在首位；該產業2021年貢獻烏國GDP一成，占出口產值三分之一，並提供60萬個工作機會。

在烏國和英國共同主辦下，政界與金融界人士21、22日將在英國首都召開峰會，討論烏國重建所需短期資金與長期議題。

英國每日郵報報導，在對抗烏克蘭的反攻中，俄軍出動遙控的T-54「自殺戰車」，上面...
英國每日郵報報導，在對抗烏克蘭的反攻中，俄軍出動遙控的T-54「自殺戰車」，上面載了6噸炸藥，爆炸威力驚人，化為巨大火球。（取材自Romanov頻道）

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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