烏克蘭宣告南部戰線再奪回1村 俄稱邊境2州遇襲釀7傷

烏軍在頓內次克前線發射一枚M119榴彈砲。(路透)

烏克蘭 副防長馬里亞爾今天在社群媒體 上表示，烏軍在南部戰線奪回皮亞季哈特基村。另一方面。俄羅斯 州長指稱，烏國今天上午攻擊2個俄國邊境州，導致7人受傷，包括1名孩童。

法新社報導，馬里亞爾（Ganna Maliar）指出，烏克蘭本月展開反攻以來，迄今總共「奪回8個聚落」，收復113平方公里失土。

社群媒體流傳影片顯示，烏國軍人舉起黃藍相間的烏克蘭國旗，他們自稱在皮亞季哈特基村（Piatykhatky）裡。基輔當局表示，該村是烏國收復的第8個東南部村莊。

另一方面，俄羅斯邊境地區貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram寫道，貝爾哥羅德州瓦盧伊斯克（Valuisk）數棟民宅遭到攻擊。

葛拉特卡夫寫道：「瓦盧伊斯克市區遭烏軍攻擊。根據初步消息，有7人傷受傷，其中有1名兒童。」 他在文中附上多張照片，包括一張顯示泰迪熊在破窗旁的照片。

此外，俄羅斯邊境地區庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）表示，庫斯克州邊境地區2座村莊遭到攻擊，導致損壞，所幸無人傷亡。

史塔洛沃伊在Telegram寫道，烏軍今天早上攻擊當地蒂奧特基諾村（Tyotkino）及波波沃-列扎奇村（Popovo-Lezhachi），導致停電並且有數台車輛受損。