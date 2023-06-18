非洲領袖團調停 澤倫斯基拒和談

非洲領袖代表團16日造訪烏克蘭，提出非洲和平計畫建議，遭烏國總統澤倫斯基回絕。圖為埃及總理馬德布利（左起）、塞內加爾總統薩爾、葛摩聯邦總統阿濟利、澤倫斯基、南非總統拉瑪佛沙、尚比亞總統希奇萊馬16日在烏國基輔會談後同行。（Getty Images）

由於俄烏戰爭造成的經濟不利因素嚴重打擊非洲，非洲領袖代表團16日造訪烏克蘭 ，和烏克蘭總統澤倫斯基 會面，推動烏國和俄羅斯 之間進行談判，遭澤倫斯基拒絕。調停團17日抵達俄國聖彼得堡，與俄國總統普亭會談，探討結束俄烏衝突的辦法，但外界對於他們能否取得成果愈來愈懷疑。

美國之音、法新社報導，非洲代表團成員包括四位總統，分別為南非總統拉瑪佛沙、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），及非洲聯盟（African Union）現任主席、葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）。烏干達、埃及和剛果共和國的領導人在最後一刻退出訪問團，僅派代表參加。

南非、塞內加爾和烏干達都沒有在俄羅斯入侵烏克蘭之後譴責莫斯科，而埃及、尚比亞和葛摩聯邦去年曾在聯合國大會一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議表決時投下贊成票。

非洲國家由於依賴俄羅斯與烏克蘭的糧食出口，非常迫切希望早日結束這已經歷時15個月的衝突。非洲領袖代表團16日在基輔躲過幾個小時的飛彈襲擊後，和總統澤倫斯基會面，不過非洲國家領導人的和平使團在基輔的會談進展並不順利，澤倫斯基拒絕和羅斯進行任何談判。

澤倫斯基稱已明確向非洲領袖表示：「現在如果與俄國談判，尤其是當那些占領者還在我們的土地上時，意味著戰爭、痛苦、折磨只是暫時凍結住而已。」他強調，只有在莫斯科從所有被占烏克蘭領土撤軍之後，與俄羅斯的和談才有可能。

分析家認為，由於俄國與非洲國家下月將舉行高峰會，非洲代表團的調停可能獲得俄方些許讓步，像是同意換俘與繼續允許肥料和穀物出口。