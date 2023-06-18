我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

非洲領袖團調停 澤倫斯基拒和談

編譯中心／綜合17日電
非洲領袖代表團16日造訪烏克蘭，提出非洲和平計畫建議，遭烏國總統澤倫斯基回絕。圖為埃及總理馬德布利（左起）、塞內加爾總統薩爾、葛摩聯邦總統阿濟利、澤倫斯基、南非總統拉瑪佛沙、尚比亞總統希奇萊馬16日在烏國基輔會談後同行。（Getty Images）
非洲領袖代表團16日造訪烏克蘭，提出非洲和平計畫建議，遭烏國總統澤倫斯基回絕。圖為埃及總理馬德布利（左起）、塞內加爾總統薩爾、葛摩聯邦總統阿濟利、澤倫斯基、南非總統拉瑪佛沙、尚比亞總統希奇萊馬16日在烏國基輔會談後同行。（Getty Images）

由於俄烏戰爭造成的經濟不利因素嚴重打擊非洲，非洲領袖代表團16日造訪烏克蘭，和烏克蘭總統澤倫斯基會面，推動烏國和俄羅斯之間進行談判，遭澤倫斯基拒絕。調停團17日抵達俄國聖彼得堡，與俄國總統普亭會談，探討結束俄烏衝突的辦法，但外界對於他們能否取得成果愈來愈懷疑。

美國之音、法新社報導，非洲代表團成員包括四位總統，分別為南非總統拉瑪佛沙、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），及非洲聯盟（African Union）現任主席、葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）。烏干達、埃及和剛果共和國的領導人在最後一刻退出訪問團，僅派代表參加。

南非、塞內加爾和烏干達都沒有在俄羅斯入侵烏克蘭之後譴責莫斯科，而埃及、尚比亞和葛摩聯邦去年曾在聯合國大會一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議表決時投下贊成票。

非洲國家由於依賴俄羅斯與烏克蘭的糧食出口，非常迫切希望早日結束這已經歷時15個月的衝突。非洲領袖代表團16日在基輔躲過幾個小時的飛彈襲擊後，和總統澤倫斯基會面，不過非洲國家領導人的和平使團在基輔的會談進展並不順利，澤倫斯基拒絕和羅斯進行任何談判。

澤倫斯基稱已明確向非洲領袖表示：「現在如果與俄國談判，尤其是當那些占領者還在我們的土地上時，意味著戰爭、痛苦、折磨只是暫時凍結住而已。」他強調，只有在莫斯科從所有被占烏克蘭領土撤軍之後，與俄羅斯的和談才有可能。

分析家認為，由於俄國與非洲國家下月將舉行高峰會，非洲代表團的調停可能獲得俄方些許讓步，像是同意換俘與繼續允許肥料和穀物出口。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

烏干達中學遭恐襲 至少41死「被燒到無法辨認」

下一則

白俄部署核武 普亭：只是第一步 警告西方國家不要軍援烏克蘭

延伸閱讀

南非總統抵俄羅斯 與非洲代表團盼推動俄烏和平

南非總統抵俄羅斯 與非洲代表團盼推動俄烏和平
拜登：烏克蘭如欲加入北約 將無捷徑可走

拜登：烏克蘭如欲加入北約 將無捷徑可走
普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」

普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」
如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂