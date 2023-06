反攻擋不住？俄國防部長要求戰車增產「滿足俄軍需求」

烏克蘭 使用西方軍備對俄羅斯展開大反攻,近期屢傳收復國土的消息。為了滿足俄國 軍隊在烏克蘭作戰的需求,俄國國防部 長蕭依古(Sergei Shoigu)17日已要求製造更多戰車,並盼加強裝甲車的安全性能。

法新社引述俄國國防部指出,蕭依古日前視察位於西伯利亞(Siberia)西部的軍事工廠時,強調「維持戰車增產」、以及強化武裝車輛安全性能的需要,以期「滿足(在烏克蘭)執行特殊軍事作戰的俄國部隊需求」。

對俄反攻發動後,烏克蘭表示已經收復多處地區,並已奪回約100平方公里的領土,目前斬獲主要集中在南部戰線,然而俄國方面則宣稱烏國至今反攻失敗。

Defence Minister Sergei Shoigu on Saturday called for more tanks to be manufactured "to meet the needs of Russian forces" in Ukraine after Kyiv launched a counteroffensive with Western arms.

