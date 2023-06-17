反攻擋不住？俄國防部長要求戰車增產「滿足俄軍需求」

15日，工兵在烏克蘭首都基輔檢視一輛損壞、作為戰事象徵用的俄軍戰車。資料照片。（美聯社）

烏克蘭 使用西方軍備對俄羅斯展開大反攻，近期屢傳收復國土的消息。為了滿足俄國 軍隊在烏克蘭作戰的需求，俄國國防部 長蕭依古（Sergei Shoigu）17日已要求製造更多戰車，並盼加強裝甲車的安全性能。

法新社引述俄國國防部指出，蕭依古日前視察位於西伯利亞（Siberia）西部的軍事工廠時，強調「維持戰車增產」、以及強化武裝車輛安全性能的需要，以期「滿足（在烏克蘭）執行特殊軍事作戰的俄國部隊需求」。

對俄反攻發動後，烏克蘭表示已經收復多處地區，並已奪回約100平方公里的領土，目前斬獲主要集中在南部戰線，然而俄國方面則宣稱烏國至今反攻失敗。