我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

忘記參加過葬禮？拜登演講收尾說「天佑女王」

紐約今恐再有霧霾

反攻擋不住？俄國防部長要求戰車增產「滿足俄軍需求」

編譯高詣軒／即時報導
15日，工兵在烏克蘭首都基輔檢視一輛損壞、作為戰事象徵用的俄軍戰車。資料照片。（美聯社）
15日，工兵在烏克蘭首都基輔檢視一輛損壞、作為戰事象徵用的俄軍戰車。資料照片。（美聯社）

烏克蘭使用西方軍備對俄羅斯展開大反攻，近期屢傳收復國土的消息。為了滿足俄國軍隊在烏克蘭作戰的需求，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）17日已要求製造更多戰車，並盼加強裝甲車的安全性能。

法新社引述俄國國防部指出，蕭依古日前視察位於西伯利亞（Siberia）西部的軍事工廠時，強調「維持戰車增產」、以及強化武裝車輛安全性能的需要，以期「滿足（在烏克蘭）執行特殊軍事作戰的俄國部隊需求」。

對俄反攻發動後，烏克蘭表示已經收復多處地區，並已奪回約100平方公里的領土，目前斬獲主要集中在南部戰線，然而俄國方面則宣稱烏國至今反攻失敗。

俄國 烏克蘭 國防部

上一則

哈利、梅根糟了？皇室大活動不邀 還遭Spotify高層飆粗口罵騙子

延伸閱讀

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰
烏克蘭戰事失利 普亭故意冷落俄國防部長影片爆紅

烏克蘭戰事失利 普亭故意冷落俄國防部長影片爆紅
烏克蘭反攻首捷 收復東南3村莊升旗 俄指黑海艦隊遇襲

烏克蘭反攻首捷 收復東南3村莊升旗 俄指黑海艦隊遇襲
俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約

俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社