白俄總統：俄羅斯戰術核武 數天內部署完成

白俄羅斯總統魯卡申柯。（取自白俄羅斯總統府網頁）

白俄羅斯 總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）13日宣稱，俄羅斯戰術核武將於「數天內」在白俄領土完成部署，且如有需要，白俄也有相關設施可部署遠程飛彈。

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）9日表示，在特殊儲存設施於7月7日到8日備妥後，將開始在白俄部署戰術核武。這將是蘇聯解體以來，俄國第一次在境外部署核彈頭。

路透報導，預料這些武器將是可用於戰場的短程、威力較小的核武。

俄羅斯此舉受到美國與其盟友，以及中國的密切關注；中國再三警告，不要在烏克蘭戰爭動用核武。

白俄羅斯通訊社（Belta）引述普亭盟友魯卡申科的說法報導，白俄現在已準備好接收核彈頭。魯卡申科並強調，「這（指部署核武）是我的要求，不是俄羅斯強迫的。為什麼？因為不會有人跟擁核國家開戰，我也不希望任何人與我們開戰。我們有面臨這樣的威脅嗎？有，我必須消除這種威脅。」

另一方面，俄羅斯國防部同日公布一段影片，宣稱俄軍在與烏克蘭軍隊的戰鬥中繳獲德國製造的豹式坦克和美國製造的布萊德雷（Bradley）戰車；聲明指出，部分戰車的引擎仍在運轉，這顯示烏軍為了逃命，甚至來不及將引擎熄火。

此外，北韓 領導人金正恩在俄羅斯國慶日發給普亭訊息，呼籲與俄羅斯進行「更緊密的戰略合作」。對此，美國國務院發言人12日表示，美國擔心北韓正計畫向俄羅斯提供更多武器。

國務院發言人說，儘管北韓否認曾提供俄羅斯軍火用於俄烏戰爭之中，但美方已經證實，北韓於2022年11月完成一樁武器交運，向克里姆林宮所支持的瓦格納（Wagner）傭兵集團運送步兵火箭和飛彈等武器。