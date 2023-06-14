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烏軍稱反攻獲小進展 紐時：尚無重大突破 還要觀察幾月

編譯中心／綜合13日電
烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」，但目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。(路透)
烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」，但目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。(路透)

烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，正在尋找突破俄羅斯軍隊防線的地點。紐約時報指出，這是基輔希望奪回因2022年莫斯科揮軍入侵所失去大片國土的關鍵。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）日前在社群媒體Telegram表示烏軍已收復了七個小村莊與定居點，控制的領土面積為90平方公里。

紐時指出，烏克蘭目前戰果的重要性仍有待觀察。軍事分析師表示，要衡量烏克蘭上周在橫跨頓內次克州與扎波羅熱州廣闊前線所展開攻勢是否成功，需要的時間將不是幾天，而是幾個星期或幾個月。烏軍進展是以碼（0.91公尺）在計算，最多1.6公里左右，戰果涉及到小小的農村，目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。

軍事分析師指出，烏軍多頭並進的反攻有可能是使用試探性攻擊與佯攻，把大量進攻部隊留著作為預備隊，要尋找俄軍防線的薄弱環節，然後把壓力投往該方向。

雖然烏克蘭並未披露戰損，但分析師指進攻俄軍戰壕、碉堡、雷區跟砲台都很可能會造巨大損失，部隊與盟邦新捐贈的先進武器都有一些確認戰損；CNN則指烏軍已經折損了16輛美國軍援的M2布萊德雷步兵戰車。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的故鄉、烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）13日清晨遭俄羅斯飛彈攻擊，造成6人死亡、25人受傷。據傳基輔和東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）也遭到飛彈和無人機攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基的故鄉、烏國中部城市克利福洛13日清晨遭到俄羅斯飛彈攻擊，至少...
烏克蘭總統澤倫斯基的故鄉、烏國中部城市克利福洛13日清晨遭到俄羅斯飛彈攻擊，至少11人死亡。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛遭到俄軍空襲，至少11人喪生。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛遭到俄軍空襲，至少11人喪生。（路透）

此外，烏克蘭南部諾瓦卡夫卡（Nova Kakhovka）水壩6日遭炸毀後，俄軍再被指控摧毀位於頓內次克（Donetsk）莫克里亞利河（Mokri Yaly）的另一座小型水壩，烏克蘭軍方發言人表示，俄軍的目的是「減緩烏克蘭的反攻」。

莫克里亞利河是基輔迄今在頓內次克西部取得進展的最成功路線，烏軍從大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）往南推進，已經宣布收復一系列村莊及定居點。

而烏南水壩被毀致使洪水蔓延，恐怕會加劇現有糧食安全問題並抬高糧價。聯合國負責援助事務的主管葛瑞菲斯（Martin Griffiths）12日表示，洪水影響區對於烏克蘭乃至全球都是重要糧倉，這次災害恐導致食物價格上升和飲水問題，民眾一旦缺少乾淨水源恐會導致疾病，兒童將格外受到影響。

烏克蘭南部赫松（Kherson）地區因水壩被而毀陷入洪災，攝於10日。（美聯社）
烏克蘭南部赫松（Kherson）地區因水壩被而毀陷入洪災，攝於10日。（美聯社）
俄軍再被控摧毀另一座小型水壩，目的是減緩基輔的反攻行動。圖為烏克蘭南部赫爾松的新...
俄軍再被控摧毀另一座小型水壩，目的是減緩基輔的反攻行動。圖為烏克蘭南部赫爾松的新卡科夫卡水壩遭炸摧後，救援人員撤離下游居民。（Getty Images）

烏克蘭 頓內次克 分析師

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