烏軍稱反攻獲小進展 紐時：尚無重大突破 還要觀察幾月

烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」，但目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。(路透)

烏克蘭 12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，正在尋找突破俄羅斯軍隊防線的地點。紐約時報指出，這是基輔希望奪回因2022年莫斯科揮軍入侵所失去大片國土的關鍵。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）日前在社群媒體Telegram表示烏軍已收復了七個小村莊與定居點，控制的領土面積為90平方公里。

紐時指出，烏克蘭目前戰果的重要性仍有待觀察。軍事分析師 表示，要衡量烏克蘭上周在橫跨頓內次克 州與扎波羅熱州廣闊前線所展開攻勢是否成功，需要的時間將不是幾天，而是幾個星期或幾個月。烏軍進展是以碼（0.91公尺）在計算，最多1.6公里左右，戰果涉及到小小的農村，目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。

軍事分析師指出，烏軍多頭並進的反攻有可能是使用試探性攻擊與佯攻，把大量進攻部隊留著作為預備隊，要尋找俄軍防線的薄弱環節，然後把壓力投往該方向。

雖然烏克蘭並未披露戰損，但分析師指進攻俄軍戰壕、碉堡、雷區跟砲台都很可能會造巨大損失，部隊與盟邦新捐贈的先進武器都有一些確認戰損；CNN則指烏軍已經折損了16輛美國軍援的M2布萊德雷步兵戰車。

Ukraine’s forces have made incremental progress a week into their counteroffensive against Russia, but analysts say it could be months before they can judge the success of the operation. https://t.co/1PZJlLnc6q — New York Times World (@nytimesworld) 2023年6月13日

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的故鄉、烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）13日清晨遭俄羅斯飛彈攻擊，造成6人死亡、25人受傷。據傳基輔和東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）也遭到飛彈和無人機攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基的故鄉、烏國中部城市克利福洛13日清晨遭到俄羅斯飛彈攻擊，至少11人死亡。（歐新社） 烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛遭到俄軍空襲，至少11人喪生。（路透）

此外，烏克蘭南部諾瓦卡夫卡（Nova Kakhovka）水壩6日遭炸毀後，俄軍再被指控摧毀位於頓內次克（Donetsk）莫克里亞利河（Mokri Yaly）的另一座小型水壩，烏克蘭軍方發言人表示，俄軍的目的是「減緩烏克蘭的反攻」。

莫克里亞利河是基輔迄今在頓內次克西部取得進展的最成功路線，烏軍從大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）往南推進，已經宣布收復一系列村莊及定居點。