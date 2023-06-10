戰火猛烈...烏軍加強反攻推進1.6公里 俄羅斯軍隊仍強烈抵抗

烏克蘭軍人9日在頓內次克州前線城市巴赫姆特乘坐M113裝甲運兵車。（路透）

POLITICO Europe報導，烏克蘭 軍隊的機械化旅正在頓內次克 州巴赫姆特周邊與鄰近的札波羅熱州加強攻擊，但似乎面臨俄軍的強力抵抗，兩軍都宣稱在過去5天造成對方慘重損失。

烏軍表示，隨著反攻的加強，他們已經在巴赫姆特周圍推進了多達1600公尺，跟俄羅斯國防部 關係密切的軍事部落客也承認烏軍在當地取得了一些成果，但札波羅熱州的戰況就顯然複雜得多。

As the counteroffensive ramps up, Ukrainians say they’ve made advances of up to 1,600 meters around Bakhmut.



But in Zaporizhzhia, the picture appears much more mixed.https://t.co/9LBKDcAXXd — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 9, 2023

華府智庫戰爭研究所（ISW）在每日戰況更新報告，「烏軍在7日至8日晚間於札波羅熱州西部執行了一次有限、但仍重要的攻擊，俄軍顯然以學說上合理的方式防禦了此次攻擊，並據報已經收復他們截至8日的最初陣地」。

ISW指出，地理定位影像表明烏軍有可能衝破了俄軍位於戰略城鎮奧列霍夫（Orikhiv）東南約15公里的第一道防線，但俄軍似乎已將烏軍擊退，並恢復了原來的陣地，另據報靠近頓內次克州與札波羅熱州邊界的Velyka Novosilka周邊也發生了激烈戰事。

俄羅斯國防部與軍事記者勤上社群媒體「紙飛機」發布最新戰況報告，近日更公開了似乎是德製豹型戰車與美製M2布萊德雷步兵戰車被毀影像。烏克蘭官員對反攻行動基本上保持作戰沉默，軍方9日在YouTube的訊息指「敵方仍處於守勢」，但也主動公開了豹型戰車毀損與M2布萊德雷步兵戰車開火的影像。

烏克蘭總統澤倫斯基並未正式確認全面展開反攻，但在8日的晚間電視講話表示，他跟軍方「正在不斷交流」。他說，「頓內次克州，非常艱苦的戰鬥，但有了一個結果，我對每個確保這個結果的人深表感激！巴赫姆特，做得很好，一步接一步」。