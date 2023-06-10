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戰火猛烈...烏軍加強反攻推進1.6公里 俄羅斯軍隊仍強烈抵抗

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍人9日在頓內次克州前線城市巴赫姆特乘坐M113裝甲運兵車。（路透）
烏克蘭軍人9日在頓內次克州前線城市巴赫姆特乘坐M113裝甲運兵車。（路透）

POLITICO Europe報導，烏克蘭軍隊的機械化旅正在頓內次克州巴赫姆特周邊與鄰近的札波羅熱州加強攻擊，但似乎面臨俄軍的強力抵抗，兩軍都宣稱在過去5天造成對方慘重損失。

烏軍表示，隨著反攻的加強，他們已經在巴赫姆特周圍推進了多達1600公尺，跟俄羅斯國防部關係密切的軍事部落客也承認烏軍在當地取得了一些成果，但札波羅熱州的戰況就顯然複雜得多。

華府智庫戰爭研究所（ISW）在每日戰況更新報告，「烏軍在7日至8日晚間於札波羅熱州西部執行了一次有限、但仍重要的攻擊，俄軍顯然以學說上合理的方式防禦了此次攻擊，並據報已經收復他們截至8日的最初陣地」。

ISW指出，地理定位影像表明烏軍有可能衝破了俄軍位於戰略城鎮奧列霍夫（Orikhiv）東南約15公里的第一道防線，但俄軍似乎已將烏軍擊退，並恢復了原來的陣地，另據報靠近頓內次克州與札波羅熱州邊界的Velyka Novosilka周邊也發生了激烈戰事。

俄羅斯國防部與軍事記者勤上社群媒體「紙飛機」發布最新戰況報告，近日更公開了似乎是德製豹型戰車與美製M2布萊德雷步兵戰車被毀影像。烏克蘭官員對反攻行動基本上保持作戰沉默，軍方9日在YouTube的訊息指「敵方仍處於守勢」，但也主動公開了豹型戰車毀損與M2布萊德雷步兵戰車開火的影像。

烏克蘭總統澤倫斯基並未正式確認全面展開反攻，但在8日的晚間電視講話表示，他跟軍方「正在不斷交流」。他說，「頓內次克州，非常艱苦的戰鬥，但有了一個結果，我對每個確保這個結果的人深表感激！巴赫姆特，做得很好，一步接一步」。

烏克蘭 頓內次克 國防部

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