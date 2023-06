戰火猛烈...烏軍加強反攻推進1.6公里 俄羅斯軍隊仍強烈抵抗

POLITICO Europe報導,烏克蘭 軍隊的機械化旅正在頓內次克 州巴赫姆特周邊與鄰近的札波羅熱州加強攻擊,但似乎面臨俄軍的強力抵抗,兩軍都宣稱在過去5天造成對方慘重損失。

烏軍表示,隨著反攻的加強,他們已經在巴赫姆特周圍推進了多達1600公尺,跟俄羅斯國防部 關係密切的軍事部落客也承認烏軍在當地取得了一些成果,但札波羅熱州的戰況就顯然複雜得多。

As the counteroffensive ramps up, Ukrainians say they’ve made advances of up to 1,600 meters around Bakhmut.



But in Zaporizhzhia, the picture appears much more mixed.https://t.co/9LBKDcAXXd