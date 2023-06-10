誰炸大壩？烏稱截獲1通關鍵電話

烏克蘭赫松附近、現由俄軍控制的卡科夫卡水壩遭破壞，居民被迫逃離，原能總署表示，受損水壩仍供應札波羅熱核電廠冷卻水。（路透）

烏克蘭 南部的卡科夫卡水電站和大壩究竟是誰炸毀的？引發外界關注。烏克蘭國家安全局（SBU）9日表示截獲一通電話，證明是一個俄羅斯 「破壞小組」，炸毀了烏克蘭大壩。

路透報導，烏克蘭國家安全局在Telegram頻道上發布一段一分半鐘的對話影片，其中兩名男子似乎以俄語在討論災難的後果。

影片中一名男子說：「他們（烏克蘭人）沒有襲擊它；那是我們的破壞小組。」「他們想要，比如說，用那個大壩來嚇唬（人們）。」SBU描述這是一名俄羅斯士兵。

「事情沒有照計畫進行，（他們做的）比計畫的要多。」

這名男子還說，下游的一個「野生動物園」中，有「數千隻」動物因此死亡。

電話中的另一名男子對這名士兵斷言俄羅斯軍隊已經摧毀水電站和大壩的說法感到驚訝。

另外，聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）8日說，卡科夫卡水壩潰堤後，水壩的蓄水仍被抽到扎波羅熱核電廠，用來冷卻反應爐和其他區域。稍早，水壩經營者認為蓄水的水位過低已無法再供水。

路透報導，自從俄羅斯去年初入侵烏克蘭以來，札波羅熱核電廠 就被俄軍占領。當來自卡科夫卡水壩的水源中斷時，核電廠還可以依靠其他水源。

國際原子能總署說，其他水源包括水壩上方的一個大型冷卻池，蓄水量可供幾個月所需。國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中說：「在這些困難和具有挑戰性的情況下，這對可能轉向替代水源之前，提供了更多的時間，其中包括核電廠旁邊的大型冷卻池。」

他重申先前的警告，札波羅熱核電廠周圍的安全情勢「仍然非常不穩定，具有潛在危險」。

葛羅西將在下周訪問扎波羅熱核電廠，這是他自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，第三次訪問扎波羅熱核電廠。