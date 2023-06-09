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原能總署：烏克蘭受損水壩仍供應札波羅熱核電廠冷卻水

中央社／維也納8日綜合外電報導
卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，俄烏雙方互控對方下手。（美聯社）
卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，俄烏雙方互控對方下手。（美聯社）

國際原子能總署今天說，烏克蘭南部卡科夫卡水壩潰堤後，水壩的蓄水仍被抽到扎波羅熱核電廠，用來冷卻反應爐和其他區域。稍早，水壩經營者認為蓄水的水位過低已無法再供水。

路透社報導，自從俄羅斯去年初全面入侵烏克蘭以來，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠就被俄軍占領。當來自卡科夫卡（Kakhovka）水壩的水源中斷時，核電廠還可以依靠其他水源。

聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）說，其他水源包括水壩上方的一個大型冷卻池，蓄水量可供幾個月所需。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中說：「在這些困難和具有挑戰性的情況下，這對可能轉向替代水源之前，提供了更多的時間，其中包括核電廠旁邊的大型冷卻池。」

他重申先前的警告，札波羅熱核電廠周圍的安全情勢「仍然非常不穩定，具有潛在危險」。

位於烏克蘭南部的卡科夫卡水電站水壩，自俄羅斯全面入侵的早期就遭到俄羅斯控制，水壩被破壞潰堤淹沒下游的城鎮，迫使數千人離開家園，並引發重大的環境問題。

俄羅斯和烏克蘭一年多來相互指責對方砲擊並危及扎波羅熱核電廠的安全，雙方還指責對方破壞卡科夫卡水壩。

葛羅西將在下週訪問扎波羅熱核電廠，這是他自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，第3次訪問扎波羅熱核電廠。

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

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