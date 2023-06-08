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烏克蘭展開大規模反攻？猛攻札波羅熱「處於積極階段」

編譯張君堯／即時報導
一支龐大的烏克蘭軍隊8日對俄羅斯在南部的陣地發起進攻，一些烏克蘭官員和西方分析人士表示「隨著戰鬥愈演愈烈，似乎象徵基輔當局準備已久的反攻正式展開」。(美聯社)
一支龐大的烏克蘭軍隊8日對俄羅斯在南部的陣地發起進攻，一些烏克蘭官員和西方分析人士表示「隨著戰鬥愈演愈烈，似乎象徵基輔當局準備已久的反攻正式展開」。(美聯社)

一支龐大的烏克蘭軍隊8日對俄羅斯在南部的陣地發起進攻，一些烏克蘭官員和西方分析人士表示「隨著戰鬥愈演愈烈，似乎象徵基輔當局準備已久的反攻正式展開」。

衛報報導，烏軍利用西方國家援助的戰車和裝甲車與俄軍在札波羅熱（Zaporizhzhia）以南陣地作戰。據報導，俄羅斯重要的後勤中心托克馬克（Tokmak）發生激烈的戰鬥。

當被問及美國媒體有關反攻已經開始的報導時，烏克蘭總參謀部發言人回應稱「我們沒有這樣的消息，我們不對匿名消息來源發表評論」，然而烏克蘭官員堅稱「不會在反攻開始時發表官方聲明」，並告誡不要只關注單一地區，暗示反攻可能從多方展開。

美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）則根據8日戰況得出結論稱「烏克蘭的反攻已經開始」，並發推表示「整個烏克蘭的活動與各種指標一致，表明烏克蘭的反攻行動正在整個戰區進行」。

在接受ABC新聞採訪時，兩名烏克蘭官員，包括一名與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）關係密切的消息人士似乎也證實烏克蘭反攻已處於「積極階段」。

札波羅熱周遭的戰鬥受到密切關注，因為這一前線地區長期以來被視為烏克蘭反攻的潛在軸心，尤其托克馬克本身是主要的鐵路和俄羅斯後勤樞紐。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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