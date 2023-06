烏克蘭展開大規模反攻？猛攻札波羅熱「處於積極階段」

一支龐大的烏克蘭軍隊8日對俄羅斯在南部的陣地發起進攻,一些烏克蘭官員和西方分析人士表示「隨著戰鬥愈演愈烈,似乎象徵基輔當局準備已久的反攻正式展開」。(美聯社)

衛報報導,烏軍利用西方國家援助的戰車和裝甲車與俄軍在札波羅熱(Zaporizhzhia)以南陣地作戰。據報導,俄羅斯重要的後勤中心托克馬克(Tokmak)發生激烈的戰鬥。

當被問及美國媒體有關反攻已經開始的報導時,烏克蘭總參謀部發言人回應稱「我們沒有這樣的消息,我們不對匿名消息來源發表評論」,然而烏克蘭官員堅稱「不會在反攻開始時發表官方聲明」,並告誡不要只關注單一地區,暗示反攻可能從多方展開。

美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)則根據8日戰況得出結論稱「烏克蘭的反攻已經開始」,並發推表示「整個烏克蘭的活動與各種指標一致,表明烏克蘭的反攻行動正在整個戰區進行」。

在接受ABC新聞採訪時,兩名烏克蘭官員,包括一名與總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)關係密切的消息人士似乎也證實烏克蘭反攻已處於「積極階段」。

札波羅熱周遭的戰鬥受到密切關注,因為這一前線地區長期以來被視為烏克蘭反攻的潛在軸心,尤其托克馬克本身是主要的鐵路和俄羅斯後勤樞紐。